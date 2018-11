Programmi TV di stasera | giovedì 15 novembre 2018 Su Rai1 «L’Allieva 2»

davidemaggio

(Di giovedì 15 novembre 2018) Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi e Giorgio Marchesi, ore 21.25: L’Allieva 2 - 1^Tv Fiction di Fabrizio Costa del 2017, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Il passaggio: Alice è convinta di essere stata “usata” da Einardi. Intanto Calligaris li convoca presso una scuola dove uno studente è morto cadendo da una struttura in costruzione: occorre effettuare i rilievi del caso per capire se si sia trattato di omicidio o se dietro c’è dell’altro. Mentre segue gli sviluppi dell’indagine, Alice apprende dall’ex moglie del PM che cosa è successo in passato tra Einardi e Conforti. Conoscere la verità non la farà stare meglio. Insospettabili: Un famoso chirurgo viene ucciso durante una rapina in casa. Nel corso delle indagini, i dubbi sentimentali di Alice su Claudio si mischiano a quelli professionali: è quasi certa che Conforti stia nascondendo ...