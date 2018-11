Principio di incendio in una carrozza | evacuato il treno Biella-Novara

Principio d'incendio al carcere di Opera - intossicate tre guardie carcerarie : Tre guardie carcerarie sono rimaste intossicate in un Principio di incendio nel carcere di Opera , Milano, . Secondo quanto ricostruito finora, giovedì pomeriggio un detenuto ha provato a dar fuoco ...

Milano - Principio di incendio al carcere di Opera : 3 guardie intossicate : Un detenuto ha cercato di dar fuoco a un materasso, l'intenso fumo ha visto finire all'ospedale i secondini: nessuno è grave

Foligno - Principio d'incendio al rione La Mora : Non c'è pace per la storica taverna del rione La Mora di Foligno. Dopo i numerosi atti di vandalismo e furti, a Foligno la sede del Gelso è stata oggetto di un nuovo fatto di cronaca. Chiusa dopo il sisma del 2016, la taverna domenica 28 ottobre ha visto svilupparsi al suo interno un principio d'incendio. Sul posto una pattuglia della polizia municipale, che ha ...

Padova : Principio d'incendio alla Mostra sulla Guerra - chiusa per pochi giorni : Padova, 10 ott. (AdnKronos) - Un principio di incendio, prontamente e immediatamente sedato, è accaduto la notte scorsa, al Centro culturale Altinate San Gaetano. A prendere fuoco è stata una centralina elettrica al piano dove è in corso la Mostra 'Tavoli di Guerra e di pace. 1918. Padova capitale a

Vicenza : Principio d'incendio su autobus extraurbano : Vicenza, 5 ott. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti sul cavalcavia di via Aldo Moro a Vicenza per il principio d’incendio del motore di un bus del trasporto extraurbano che viaggiava vuoto. Il dispositivo di autospegnimento del motore del bus ha subito estinto le fiamme. I vigili del f

Venezia : Principio di incendio al teatro La Fenice : Fiamme in un locale tecnico, situazione sotto controllo. Due tecnici in ospedale. Sopraintendente: 'con la storia si impara' riferendosi all'incendio doloso del 1996 - Un principio di incendio si è ...

Principio d'incendio al Teatro La Fenice : ventidue anni dopo il rogo torna la paura : Situazione sotto controllo a Venezia per un Principio d'incendio al Gran Teatro La Fenice. Negli occhi dei soccorritori il...

Venezia - Principio d’incendio al teatro La Fenice : in ospedale due vigili del fuoco : Un principio d’incendio si è sviluppato all’interno del Gran teatro La Fenice, il più importante teatro lirico di Venezia. Due vigili del fuoco sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni e Paolo dopo aver respirato il fumo durante le operazioni di spegnimento. I due sono stati sottoposti a controlli di routine – a gola, occhi e naso – e dovrebbero essere dimessi in giornata. Le fiamme e il fumo si sono ...

Principio di incendio al teatro La Fenice di Venezia - Video : Come riferisce Venezia Today , i vigili del fuoco sono giunti sul posto con con due autopompe lagunari e 12 operatori attorno alle 9.10. "Si è trattato di un intervento piuttosto rapido e circoscritto,...

Venezia : Principio di incendio al teatro La Fenice - intervento immediato : Fiamme in un locale tecnico, situazione sotto controllo. due tecnici in ospedale. Sopraintendente: 'con la storia si impara' riferendosi all'incendio doloso del 1996 - Un principio di incendio si è ...

Venezia - Principio di incendio al teatro La Fenice. Subito bloccato : Venezia. Un principio di incendio si è verificato stamane in un locale tecnico del teatro La Fenice di Venezia. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con due autopompe. 'L'intervento è stato ...

Principio d'incendio alla Fenice : ... "Stiamo preparando Semiramide al teatro Malibran, questo è un periodo di attività intensa per il Teatro, ci sono spettacoli, ma confidiamo che non ci siano problemi". 1 ottobre 2018 Diventa fan di ...

Principio d'incendio alla Fenice : Venezia, 1 ott. (Adnkronos) - Principio d'incendio questa mattina al teatro La Fenice di Venezia. Per qualche attimo si è tornati a respirare il timore che si potesse ripetere quanto accaduto il 29 gennaio 1996, quando il teatro andò divorato dal rogo. E invece, come ha spiegato il sovrintendente Fo

Principio d’incendio al teatro La Fenice di Venezia : “Intervenuti subito per evitare il peggio” : Un Principio di incendio si è sviluppato in un locale tecnico del teatro La Fenice di Venezia, dove sono installati i gruppi di continuità. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riportando la situazione sotto controllo. Non vi sono feriti. Il sovrintendente Fortunato Ortombina: "Senza sicurezza non si può fare musica e arte".Continua a leggere