Premier League | ora è ufficiale | Var dalla stagione 2019 20

Ufficiale - il Var arriva anche in Premier League : svolta dalla stagione 2019-2020 : svolta anche in Premier League e che riguarda il Var: dalla stagione 2019-2020 il massimo campionato inglese utilizzerà la tecnologia. La decisione è arrivata da parte dei club britannici che hanno dato il via libera all’adozione della nuova tecnologia fino al momento solo sperimentata in gare di Fa Cup e Coppa di Lega. Dopo l’ok da parte della Premier League adesso tutti i 5 principali campionati d’Europa avranno la ...

Premier League : rinnovato l’accordo con EA Sports fino alla stagione 2024/25! : Il sito Sportbusiness.com ha annunciato il rinnovo dell’accordo che lega EA Sports con la Premier League, il massimo campionato inglese, accordo che era in scadenza al termine di questa stagione. Stando a quanto riportato Electronic Arts manterrà l’esclusiva sulla Premier League addirittura fino alla stagione 2024/25! Potrebbe invece esserci qualche novità per quanto riguarda gli […] L'articolo Premier League: rinnovato ...

Premier League e Brexit - i calciatori a rischio esubero : imminente l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, passo storico che rivoluzionerà pure il calciomercato nei prossimi due anni. La Federcalcio inglese è pronta a varare un nuovo regolamento con ...

Premier League - ecco i cambiamenti per colpa della Brexit : Getty Images Premier League, Salah tra gli stranieri del Liverpool Danni previsti La Premier League è il campionato più bello del mondo. Ha questo fascino soprattutto per i tanti campioni non ...

Premier League - il Chelsea rischia il blocco del mercato per due anni [DETTAGLI] : L’arrivo in panchina di Maurizio Sarri è stato decisivo per il Chelsea, dopo una stagione deludente i Blues sono tornati grandi protagonisti in Premier League ma nelle ultime ore non è di certo arrivata una buona notizia per il club inglese. Secondo quanto riporta il ‘The Guardian’ il Chelsea sarebbe finito nel mirino della Fifa per quanto riguarda il mercato dei giovanissimi, nel dettaglio si starebbe monitorando sul ...

Premier League - nuove regole con la Brexit : ecco cosa cambierà nel campionato inglese : Premier League, con la Brexit verranno modificati alcuni aspetti del campionato che potrebbero causare non poco scompiglio nei top club inglesi La Brexit diventerà presto realtà, dopo il referendum si è passati alle vie burocratiche per completare l’iter ed ora la Gran Bretagna è pronta ad estromettersi dall’Unione europea. Tutto ciò porterà anche delle ripercussioni sul campionato più bello al mondo, la Premier League. Diverse ...

Brexit - le ripercussioni sui club della Premier League sono devastanti : Brexit Premier League – Con l’accordo tra Gran Bretagna e Unione Europea lo spettro della Brexit si fa sempre più concreto. E l’arrivo dell’ufficialità stanno prendendo corpo anche le conseguenze che si abbatteranno sul calcio e che fino a questo momento sembrano essere solo immaginarie. L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea avverrà formalmente il 29 […] L'articolo Brexit, le ripercussioni sui ...

Claudio Ranieri torna in Premier League : è il nuovo tecnico del Fulham : Dal verace Testaccio alle stravaganze di Fulham, la carriera di Claudio Ranieri è un treno in marcia la cui ultima tappa – per ora – è uno dei più eleganti quartieri di Londra. L’ex allenatore di, tra le altre, Juventus, Roma e Inter, è il nuovo allenatore del Fulham. Subentra al serbo Slaviša Jokanovic, artefice della promozione nel massimo campionato inglese della squadra presieduta dal magnate pakistano Shahid Khan (quello che ...

Chi è Susanna Dinnage la 'lady di ferro' della Premier League : ... unica e rivoluzionaria, di guidare una delle organizzazioni sportive più importanti al mondo", ha detto l'ad di Discovery Networks JB Perrette, salutandola e non mettendo ostacoli contrattuali al ...