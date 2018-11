Premier League | ecco i cambiamenti per colpa della Brexit

Premier League - il Chelsea rischia il blocco del mercato per due anni [DETTAGLI] : L’arrivo in panchina di Maurizio Sarri è stato decisivo per il Chelsea, dopo una stagione deludente i Blues sono tornati grandi protagonisti in Premier League ma nelle ultime ore non è di certo arrivata una buona notizia per il club inglese. Secondo quanto riporta il ‘The Guardian’ il Chelsea sarebbe finito nel mirino della Fifa per quanto riguarda il mercato dei giovanissimi, nel dettaglio si starebbe monitorando sul ...

Brexit - le ripercussioni sui club della Premier League sono devastanti : Brexit Premier League – Con l’accordo tra Gran Bretagna e Unione Europea lo spettro della Brexit si fa sempre più concreto. E l’arrivo dell’ufficialità stanno prendendo corpo anche le conseguenze che si abbatteranno sul calcio e che fino a questo momento sembrano essere solo immaginarie. L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea avverrà formalmente il 29 […] L'articolo Brexit, le ripercussioni sui ...

Claudio Ranieri torna in Premier League : è il nuovo tecnico del Fulham : Dal verace Testaccio alle stravaganze di Fulham, la carriera di Claudio Ranieri è un treno in marcia la cui ultima tappa – per ora – è uno dei più eleganti quartieri di Londra. L’ex allenatore di, tra le altre, Juventus, Roma e Inter, è il nuovo allenatore del Fulham. Subentra al serbo Slaviša Jokanovic, artefice della promozione nel massimo campionato inglese della squadra presieduta dal magnate pakistano Shahid Khan (quello che ...

Chi è Susanna Dinnage la "lady di ferro" della Premier League : Susanna Dinnage a gennaio prenderà il posto di Richard Scudamore come amministratore delegato della Premier League, l’Nba del calcio. La notizia è trapelata dopo che il board ha incontrato i venti club per informarli della preferenza, che sta riscuotendo apprezzamenti trasversali: “Susanna è stata u

Ufficiale - Claudio Ranieri torna in Premier League : è il nuovo allenatore del Fulham : Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Fulham, il tecnico torna in Premier League dopo le imprese con il Leicester Claudio Ranieri torna in Premier League dopo aver compiuto il miracolo di vincere il campionato con il Leicester. Il tecnico italiano si è accasato oggi al Fulham, squadra che ha investito molto in estate ma si trova in grande difficoltà dal punto di vista dei risultati. L’ormai ex tecnico Slavisa Jokanovic è stato ...

Premier League - la FA punta a ridurre il numero massimo di stranieri per club : La Football Association vorrebbe ridurre da 17 a 12 il numero di stranieri per club, adottando allo stesso tempo misure particolari in ottica Brexit. L'articolo Premier League, la FA punta a ridurre il numero massimo di stranieri per club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.