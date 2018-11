PQube | Nintendo Switch ha definitivamente ucciso PlayStation Vita

eurogamer

(Di giovedì 15 novembre 2018) Mentre PSnon è mai decollata in termini di supporto mainstream, il sistema è riuscito a trovare un pubblico di nicchia grazie a qualche apprezzato gioco giapponese indie. Tuttavia, l'arrivo diha fatto presagire la fine della portatile anche su questi fronti, con gli sviluppatori di questi giochi che trovano un pubblico estremamente ricettivo sulla console di.Come riporta Gamingbolt,sta per uscire di scena, è un dato di fatto. Sony ha già annunciato la fine della produzione dei titoli fisici per il sistema all'inizio del prossimo anno, oltre alla fine del supporto PS Plus. È un sistema che non ha ricevuto il supporto adeguato da parte di Sony negli anni. Non è una sorpresa, dunque, che con l'imminente fine digli sviluppatori e i publisher, anche quelli che potrebbero aver trovato un pubblico sulla portatile, vogliono "saltare" su.Uno di questi ...