Potremo in futuro selezionare un embrione per l’intelligenza? : (Foto: Blend Images – ERproductions Ltd/Getty Images) Analizzare i geni di un embrione, per rivelarne il rischio di un Qi basso. È un nuovo test genetico messo a punto dalla Genomic Prediction, che potrebbe essere presto disponibile in alcune cliniche degli Stati Uniti. A raccontarlo è una nuova inchiesta del New Scientist, secondo cui i test non sono ancora stati ancora utilizzati, ma l’azienda ha iniziato lo scorso mese i colloqui ...