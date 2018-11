Ponte Morandi - Il decreto Genova è legge

Ponte Morandi / I pm : “È vergognoso il silenzio degli indagati” : Arriva una possibile svolta nelle indagini sul crollo del Morandi, o, almeno, una falla nel muro di silenzio innalzato da Autostrade per l’Italia. A rivelarlo, oggi, la Repubblica Genova e Il Secolo XIX. Emanuele De Angelis, direttore tecnico di Spea, tra gli indagati per il crollo, si è detto disposto a parlare con gli inquirenti: “Adesso che so cosa mi si contesta, mi preparo a rispondere per la prossima volta che sarò interrogato”, ha detto ...

Cosa sarà del Ponte Morandi : Il "decreto Genova" è stato approvato ma ci sono ancora molte cose da chiarire su demolizione e ricostruzione: l'obiettivo è la prima metà del 2020

«Ponte Morandi fragile come un biscotto». In un video i cedimenti 17 ore prima del crollo : Cemento poco armato, spessori ridotti: l'analisi delle foto delle macerie fatta da un ricercatore dimostra i limiti della struttura. E la sera prima del disastro un motociclista ha filmato l'abbassamento del piano autostradale Ponte Morandi, in un video il cedimento 17 ore prima del crollo"

Cena solidale per le vittime del Ponte Morandi alla Fiera del porro di Cervere : A tavola l'abbinamento gastronomico si trasforma in un'iniziativa benefica per le famiglie delle vittime del Morandi. Un "ponte di solidarietà" parte dalla Liguria per arrivare fin sotto le ...

Genova ricorda le sue vittime a tre mesi dal crollo del Ponte Morandi : Alla commemorazione non hanno partecipato i familiari delle vittime. Intanto proseguono i lavori per la rimozione delle macerie -

Ponte Morandi - 3 mesi dopo : Quarantatré rose bianche deposte sotto quello che rimane di Ponte Morandi . Le hanno deposte oggi, a 3 mesi esatti dal crollo a Genova, i cittadini di Certosa che hanno ricordato con una cerimonia le ...

Ponte Morandi - 90 giorni dopo il ricordo dei morti. Sfollati : "Convertire in legge decreto Genova" : Alle 11.36 c'è stata la commemorazione delle 43 vittime e di quella data che sta segnando profondamente la vita e l'economia della città. È notizia di ieri una class action degli spedizionieri del ...

Crollo Ponte Morandi - tre mesi dopo : le commemorazioni a Genova - : A 90 giorni esatti dal disastro, la cerimonia in ricordo della tragedia, al limite della zona rossa in via Fillak. Deposte 43 rose bianche. Gli sfollati chiedono che il decreto per Genova sia ...

Tre mesi fa il crollo del Ponte Morandi : 43 rose bianche per ricordare le vittime. Il comitato degli sfollati: «Siamo qui per non dimenticare» |

Crollo Ponte Morandi - 43 rose bianche per ricordare i morti : A tre mesi dalla tragedia a Genova commozione e dolore alla cerimonia per la commemorazione delle vittime, presenti anche tanti sfollati

Genova - 3 mesi fa crollava Ponte Morandi : 11.30 Tre mesi fa il crollo del Ponte Morandi: 43 vittime. centinaia di sfollati, una città paralizzata e ferita, un'inchiesta, un commissario straordinario, un decreto oggi nell'Aula del Senato. Alle 11.36 cerimonia di commmorazione. "Genova e la Liguria non hanno mai smesso di lavorare e di lottare", scrive sui social il governatore Toti, "ma per onorare quelle vittime servono misure concrete perché tutto ciò non accada mai più: serve un ...

Ponte Morandi - un precedente per la revoca della concessione ad Autostrade : Tre mesi oggi. Da quando, la mattina del 14 agosto, alle 11.36, sotto una pioggia torrenziale, il Ponte Morandi si spezzò inghiottendo 43 persone, molte delle quali in viaggio verso le vacanze estive. Oggi quasi tutti i giornali si soffermano quasi tutti sul crollo del viadotto, chi più chi meno, edizioni nazionali e locali. Le testimonianze Il Secolo XIX lascia spazio alle testimonianze di chi è sopravvissuto, ha perso qualche persona cara o ...

Ponte Morandi : in un video inedito la ricostruzione del crollo : E' il risultato di un gruppo di lavoro costituito da ricercatori di due società di ingegneria, due università Italiane, un centro di ricerca ed una università americana creato per esaminare le cause ...

Suonano i sensori su Ponte Morandi - via 30 giugno chiusa e riaperta : Tags: allarmi cronaca genova notizie liguria riaperta sensori strada chiusa traffico in tilt via 30 giugno Precedente