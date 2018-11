Pneumatici – Come allungare la vita delle gomme | i consigli dell’esperto

Pneumatici invernali e catene da neve : come utilizzarli e quali sanzioni si rischiano : L’obbligo dell’uso di Pneumatici invernali o catene da neve durerà fino al prossimo 15 di aprile su molte strade e autostrade italiane Anche quest’anno è arrivato il periodo invernale e per i conducenti si ripropongono alcuni dubbi o incertezze normative concernenti le ordinanze che impongono l’uso di catene da neve o Pneumatici invernali , per questo motivo l’ASAPS ha diffuso un comunicato che cerca di fare chiarezza per tutti ...

Pneumatici auto - come mai il freddo li sgonfia? : Chi viene colto sprovvisto delle une o delle altre, incorre in una sanzione amministrativa che può andare dai 41€ fino ai 335€. Sebbene il cambio di gomme può rappresentare per molti una delle molte scadenze a cui prestare attenzione, in realtà gli Pneumatici invernali sono fondamentali durante la stagione più fredda dell’anno per la nostra sicurezza alla guida. Durante la stagione invernale, sono molte le vetture coinvolte in ...