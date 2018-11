Pmi | con Assolombarda oltre 800 studenti a scoprire eccellenze

Tasse - chi vince e chi perde tra le Pmi con il nuovo fisco : L'articolo del commercialista Giuliano Mandolesi Un 2019 all'insegna delle Tasse per le imprese italiane. Da quanto si evince dalla relazione tecnica della legge di stabilità 2019, gli interventi ...

Dai Pmi un warning per l'economia Italiana : La brusca frenata del settore servizi, la cui attività ha origini assai più endogene rispetto al manifatturiero, mostra chiaramente che l'economia Italiana sta patendo sempre di più le tensioni ...

Oppressione fiscale in aumento : una Pmi conta quasi 100 scadenze : Afferma il coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo: m entre gli imprenditori chiedono da tempo di abbassare il carico tributario e di alleggerire l'Oppressione fiscale, la politica, ...

Star Conference a Londra dedicata alle Pmi italiane. Coinvolte 81 società di Piazza Affari : Venticinque società quotate su AIM Italia , Mercato Alternativo del Capitale, e Cinquantasei quotate sul Segmento Star di Borsa Italiana, dedicato alle medie imprese con capitalizzazione compresa tra ...

La proposta di Confimi Industria : creare un Ministero dedicato alle Pmi : Piccole e medie imprese, cuore e polso dello stato di salute dell'economia italiana. Per questo, visto il ruolo centrale e fondamentale che rivestono, è importante mettere in campo tutti gli

Bnl : con MyBiz il finanziamento alle Pmi arriva online : Roma, 13 ott. - , Adnkronos, - "MyBiz nasce all'interno del piano di sviluppo dell'innovazione digitale di Bnp Paribas e di Bnl Italia. E' un'app rivolta alle piccole e medie imprese già clienti di ...

India - continua a peggiorare la qualità dell’aria a Nuova Delphi : Pmi a livelli record : Precipita la qualità dell’aria a Nuova Delhi, la città che, con Pechino sulla strada del risanamento, si avvia a diventare la megalopoli più inquinata del mondo. I rilevatori dell’Indice di qualità dell’aria del ministro delle scienze della terra confermano l’allarme: la situazione è classificata come “molto grave”, con i contadini che bruciano i resti del raccolto campi intorno alla città negli stati del ...

L'Italia chiederà all'Ue di trovare il modo per fare progetti con le Pmi russe compatibili con le sanzioni : La possibilità di fare progetti con le piccole e medie imprese russe che siano compatibili con le sanzioni. È questa la richiesta che il premier Conte farà al vertice dei leader Ue di giovedì mattina. Il presidente del Consiglio - si apprende da fonti diplomatiche europee a Bruxelles - chiederà di esplorare strade e strumenti compatibili con l'attuale quadro sanzionatorio alla Russia, per portare avanti ...

Quota 100 da gennaio con finestre Flat tax estesa anche per le Pmi : Via libera del Senato a maggioranza assoluta alla risoluzione di maggioranza che autorizza il rinvio del pareggio di bilancio, cosi' come previsto dal governo con la nota di aggiornamento al Def. I voti favorevoli sono stati 165, i no sono stati 107, gli astenuti 5 Segui su affaritaliani.it

Pmi e Scuderia Ferrari guardano al futuro con Mission Winnow : ... una nuova iniziativa globale volta a creare coinvolgimento intorno al ruolo di scienza, tecnologia e innovazione come forza propulsiva positiva in qualsiasi settore. …