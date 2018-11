Pixel | arriva la modalità ' foto notturna' | l' intelligenza artificiale accende la luce

Pixel 3 - arriva la modalità foto notturna : Gli amanti della notte con già in tasca uno smartphone Pixel 3 o Pixel 3 XL possono gioire: a partire da oggi un aggiornamento dell’app fotocamera porterà a bordo dei due già ottimi smartphone una modalità foto notturna che — come suggerisce il nome — tirerà fuori il meglio dagli scatti effettuati in condizioni di luce al limite del possibile. La modalità era stata anticipata già al lancio del dispositivo, ma fino a questo momento gli ...

La Pixel Experience per OnePlus 6 è sempre più golosa : arriva anche Now Playing - ecco il link : Avete un OnePlus 6 e siete pure soddisfatti ma vi ronza in testa l'idea di provare un Google Pixel? Rimettete in tasca il portafogli e non abbiate paura L'articolo La Pixel Experience per OnePlus 6 è sempre più golosa: arriva anche Now Playing, ecco il link proviene da TuttoAndroid.

TWRP arriva sui Motorola Moto Z3 e G6 Plus ma fatica a digerire il notch di Google Pixel 3 XL : La TWRP, strumento imprescindibile per tutti gli amanti di modding, è disponibile ufficialmente per due prodotti, e si prepara a supportarne un terzo L'articolo TWRP arriva sui Motorola Moto Z3 e G6 Plus ma fatica a digerire il notch di Google Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Niente più consegne in anticipo per i Google Pixel 3. Anzi - potrebbero arrivare in ritardo : Che Google, in fondo in fondo, voglia semplicemente far parlare di sé? Chissà. Sta di fatto che a Mountain View hanno commesso l'ennesima gaffe L'articolo Niente più consegne in anticipo per i Google Pixel 3. Anzi, potrebbero arrivare in ritardo proviene da TuttoAndroid.

La ROM del Google Pixel 3 XL arriva su OnePlus 6 grazie ad un porting : OnePlus 6 riceve il primo porting della ROM di Google Pixel 3 XL. L'articolo La ROM del Google Pixel 3 XL arriva su OnePlus 6 grazie ad un porting proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie arriva su Xiaomi Redmi Note 5 grazie alla ROM Pixel Experience : La ROM Pixel Experience basata su Android 9 Pie arriva su Xiaomi Redmi Note 5 in versione stabile. L'articolo Android 9 Pie arriva su Xiaomi Redmi Note 5 grazie alla ROM Pixel Experience proviene da TuttoAndroid.

Non solo Pixel Buds : la traduzione simultanea di Google arriva su altre cuffie : Presto le facoltà di traduzione simultanea che avevano contribuito a rendere speciali gli auricolari Pixel Buds di Google potrebbero arrivare anche a bordo di numerosi altri auricolari. Lo riporta Droid Life, che nella pagina di supporto al prodotto ha individuato una modifica nella loro descrizione, che ora recita (in inglese): “Google Translate è disponibile su tutte le cuffie e gli auricolari ottimizzati per l’Assistente Google e ...

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL arrivano in Germania nei Google Pixel Studios : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL verranno presentati in Germania all'interno di alcuni pop-up store dedicati denominati Google Pixel Studios. L'articolo Google Pixel 3 e Pixel 3 XL arrivano in Germania nei Google Pixel Studios proviene da TuttoAndroid.

È ottobre e per i Google Pixel è arrivata la fine (degli aggiornamenti della versione di Android) : Per i Google Pixel della prima generazione ottobre segna la fine del periodo in cui sono garantiti i major update. Questo vuol dire che ottobre 2018 è la data di scadenza a partire dalla quale Google non rilascerà più le nuove versioni di Android, sebbene ci sia ancora un anno di supporto per gli aggiornamenti di sicurezza. L'articolo È ottobre e per i Google Pixel è arrivata la fine (degli aggiornamenti della versione di Android) proviene da ...

Le Google Pixel Buds sono arrivate in Europa e costano 179 euro : sono arrivate in europa le Google Pixel Buds, disponibili direttamente sul Google Store. Le cuffie Bluetooth con Google Assistant presentate lo scorso anno con la seconda generazione dei Pixel sono presenti nel catalogo online del negozio di Google francese, tedesco e inglese; da noi ancora non ce n'è traccia ma non è da escludere un arrivo imminente. L'articolo Le Google Pixel Buds sono arrivate in europa e costano 179 euro proviene da ...

Smart Compose sta arrivando sugli smartphone Android a partire dai dispositivi Pixel : Oggi all'evento di lancio di Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, l'azienda di Mountain View ha annunciato che Smart Compose, il nuovo strumento per G Suite che vi consiglierà le frasi da digitare, sarà disponibile per gli Smartphone Android. Google distribuirà Smart Compose ai suoi Smartphone Google Pixel, ma in futuro renderà disponibile la funzionalità anche per altri dispositivi Android. L'articolo Smart Compose sta arrivando sugli ...

Google Pixel 3 e 3 XL Arrivano Il 9 Ottobre : Dove Vedere Live Streaming : Il 9 Ottobre saranno presentati ufficialmente i nuovi smartphone Google Pixel 3 e 3 XL (ma non solo). Ecco Dove seguire la diretta Streaming dell’evento di Google Diretta Live Streaming presentazione Google Pixel 3 e 3 XL Finalmente ci siamo: nella giornata di domani, martedì 9 Ottobre, verranno presentati i nuovi smartphone top di gamma Google Pixel 3 e 3 XL. I due […]