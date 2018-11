Piazza Affari | peggiora FILA

Piazza Affari : positiva la giornata per Carel Industries : Bene Carel Industries , con un rialzo dell'1,83%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carel Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid ...

Piazza Affari : balza in avanti doBank : Seduta positiva per il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che avanza bene dell'1,82%. Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, ...

Borse caute dopo Brexit - giù la sterlina. Piazza Affari in rosso : dopo una partenza positiva i listini azionari hanno rallentato mentre, sulla notizia delle dimissioni del ministro inglese della Brexit e del Segretario di Stato per l'Irlanda del Nord, la moneta inglese sta perdendo terreno all'indomani del via del Governo britannico all'intesa per l'uscita dalla Unione Europa. Sull'azionario male il settore auto. Spread in area 315...

A Piazza Affari corre Maire Tecnimont : Rialzo per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,18%. L'andamento di Maire ...

Vola a Piazza Affari Gima TT : Prepotente rialzo per Gima TT , che mostra una salita bruciante del 3,47% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Salini Impregilo : Brillante rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,52%. Lo scenario su base settimanale di Salini ...

Piazza Affari : accelera IMA : Protagonista il produttore di automatismi , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,34%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IMA ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari in lotta per i 19.000 punti - 15 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI lotta per i 19.000 punti. Pochi i dati macroeconomici che verranno diffusi in giornata

Borse in rosso : Mediaset e Tim affondano Piazza Affari : Fuori dal listino principale vanno a picco Mondo Tv -30,92% e Datalgic, -16,18%, dopo la pubblicazione dei dati del terzo trimestre e le stime deludenti. Rimbalza Carige, +5,26%, dopo il record ...

Piazza Affari negativa : Mediaset - TIM e bancari sotto pressione. FTSE MIB -0 - 78% : ... l'Ufficio Federale di Statistica, Destatis, ha pubblicato le stime preliminari del PIL relativo al terzo trimestre 2018, un dato che evidenzia un rallentamento della crescita dell'economia tedesca. ...

Caduta vertiginosa di Safilo sul mercato di Piazza Affari : Si muove in profondo rosso il produttore di occhiali da sole e da vista , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,36% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Safilo ...

Piazza Affari : rosso per Aeffe : Sottotono la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che passa di mano con un calo dell'1,89%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Piazza Affari giù dopo risposta Italia ad Ue. Quali scenari ora? : Per gli analisti si profila con buona probabilità un lungo processo che terminerà solo dopo la diffusione di numeri più affidabili sull'economia e dopo la conclusione delle elezioni europee, quando ...

Spread su dopo la lettera all'Ue Piazza Affari riduce le perdite : Seduta negativa per le Borse europee che devono digerire la linea dura dell'Italia con la Ue sulla manovra e il calo del pil tedesco, sceso dello 0,2% nel terzo trimestre dell'anno. Segui su Affaritaliani.it