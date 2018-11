Pernigotti | azienda conferma chiusura Novi | governo convocherà Toksoz Adnkronos 3

Pernigotti : azienda conferma chiusura Novi - governo convocherà Toksoz/Adnkronos (4) : (Adnkronos) - E' chiaro che il fatto che la proprietà turca confermi la sua intenzione di chiudere lo stabilimento di Novi Ligure e la lavorazione esterna, spiega Onofrio Rota, il segretario generale della Fai Cisl, "non ci vede d'accordo. Noi vogliamo una cassa integrazione per rilanciare il sito p

Pernigotti : azienda conferma chiusura Novi - governo convocherà Toksoz/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Qualsiasi tipo di disponibilità sulla cassa integrazione o sugli incentivi per le nuove tecnologie "la daremo ma deve essere chiaro che sarà legata al destino dei lavoratori e del marchio", spiega ancora il ministro al termine dell'incontro nel quale si è discusso appunto della richies

Pernigotti : azienda conferma chiusura Novi - governo convocherà Toksoz/Adnkronos : Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Trattativa tutta in salita per scongiurare il rischio di chiusura dello stabilimento di Novi Ligure della Pernigotti, lo storico marchio del cioccolato piemontese, ceduta ai turchi del gruppo Toksöz nel 2014. Al termine dell'incontro al ministero dello Sviluppo economico

Pernigotti : azienda - al Mise presenti anche direttore finanziario e risorse umane : Roma, 15 nov. (AdnKronos) - All'incontro al ministero dello Sviluppo economico "erano presenti sia il direttore finanziario che il direttore delle risorse umane di Pernigotti, assistiti dai consulenti legali dell’azienda". A precisarlo in una nota è la stessa Pernigotti dopo l’incontro di oggi al di

Pernigotti - se anche un’azienda di food lascia l’Italia allora siamo al disastro : di Luigi De Gregorio La privazione di lavoro per i dipendenti di un’azienda è una grave perdita economica. Ma non solo. Le conseguenze sono anche di ordine psicologico, famigliare, sociale. Non raro perfino il suicidio. Ultimo caso specifico di licenziamento in massa è quello della Pernigotti: 200 dipendenti. A fronte della tragedia dei lavoratori c’è l’azienda (proprietà e management) che mette in atto una delocalizzazione facendo leva ...

Pernigotti : azienda - chiusura Novi per costi insostenibili - esternalizzazione in Italia (2) : (AdnKronos) - Al contempo, Pernigotti ha altresì confermato "l’intenzione di esternalizzare le attivita` produttive del sito di Novi Ligure unicamente presso il territorio nazionale, nel rispetto della storicita` del brand e con l’obiettivo di mantenere la qualità` distintiva dei propri prodotti, e

Pernigotti : azienda - chiusura Novi per costi insostenibili - esternalizzazione in Italia : Roma, 15 nov. (AdnKronos) - A determinare la chiusura dello stabilimento produttivo di Novi Ligure di Pernigotti sono i costi "insostenibili" ma l'azienda, che "sta già` dialogando e individuando partner industriali in Italia", è intenzionata ad "esternalizzare le attività produttive del sito di Nov

Pernigotti - l’azienda : “Attività produttive resteranno in Italia”. Il ministero dello Sviluppo apre tavolo di crisi : Pernigotti chiuderà lo stabilimento di Novi Ligure, ma continuerà a produrre attraverso partner industriali in Italia. Lo ha comunicato l’azienda dolciaria acquistata nel 2013 dalla famiglia turca Toksoz, che nei giorni scorsi ha comunicato ai sindacati lo stop delle attività nello stabilimento piemontese che occupa complessivamente circa 180 lavoratori, tra diretti e interinali. Il gruppo ha chiesto un anno di cigs, dal 3 dicembre 2018 al ...

Pernigotti - ora sciopero a oltranza. Ma l’azienda ormai ha deciso : la fabbrica chiude : Lo hanno deciso i lavoratori della Pernigotti di Novi Ligure: il loro obiettivo è presidiare la fabbrica di Novi Ligure per evitare che venga smantellata. Ma il gruppo turco che ha rilevato l'azienda dolciaria tira dritto e non prevede di cedere lo stabilimento e il marchio ad altri.Continua a leggere

Pernigotti - chiude stabilimento di Novi Ligure : 100 a casa. L'azienda chiede un anno di cigs : Sarà un'iniziativa forte per rimarcare il duro colpo che subiranno la città e l'economia della provincia'. Il sindaco dice no. 'Una decisione assurda e inaccettabile. Occorre capire le cause che ...

Pernigotti - chiude la storica azienda del cioccolato : Lo stabilimento produttivo di Novi Ligure dove quasi 160 anni fa iniziò la storia dell’azienda chiuderà i battenti, decretando la fine definitiva dell’italianità del marchio (già di proprietà turca dal 2013). Annunciati 100 licenziamenti La storia italiana di Pernigotti, azienda dolciaria piemontese per tutti noi sinonimo di cioccolatini e torrone, finisce qui. Il gruppo turco Toksöz, che ne aveva acquisito la proprietà nel 2013, ha ...

Pernigotti - chiude la storica azienda del cioccolato. Il sindaco di Novi Ligure : “Una decisione assurda” : “Una decisione assurda e inaccettabile. Occorre capire le cause che hanno portato la proprietà a presentare sempre solo perdite, nonostante il settore dolciario tiri. Una proprietà che non ha mai investito un euro sullo stabilimento. Ho già informato il prefetto Antonio Apruzzese e tutti i parlamentari del territorio, perché la questione deve diventare di rilievo generale ed essere trattata a tutti i livelli istituzionali con la massima ...

Dopo 158 anni Pernigotti chiude e lascia a casa 100 lavoratori : addio alla storica azienda italiana : Sarà un'iniziativa forte per rimarcare il duro colpo che subiranno la città e l'economia della provincia'.