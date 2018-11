Pernigotti : azienda - chiusura Novi per costi insostenibili - esternalizzazione in Italia (2) : (AdnKronos) - Al contempo, Pernigotti ha altresì confermato "l’intenzione di esternalizzare le attivita` produttive del sito di Novi Ligure unicamente presso il territorio nazionale, nel rispetto della storicita` del brand e con l’obiettivo di mantenere la qualità` distintiva dei propri prodotti, e

Pernigotti - l’azienda : “Attività produttive resteranno in Italia”. Il ministero dello Sviluppo apre tavolo di crisi : Pernigotti chiuderà lo stabilimento di Novi Ligure, ma continuerà a produrre attraverso partner industriali in Italia. Lo ha comunicato l’azienda dolciaria acquistata nel 2013 dalla famiglia turca Toksoz, che nei giorni scorsi ha comunicato ai sindacati lo stop delle attività nello stabilimento piemontese che occupa complessivamente circa 180 lavoratori, tra diretti e interinali. Il gruppo ha chiesto un anno di cigs, dal 3 dicembre 2018 al ...

Pernigotti - ora sciopero a oltranza. Ma l’azienda ormai ha deciso : la fabbrica chiude : Lo hanno deciso i lavoratori della Pernigotti di Novi Ligure: il loro obiettivo è presidiare la fabbrica di Novi Ligure per evitare che venga smantellata. Ma il gruppo turco che ha rilevato l'azienda dolciaria tira dritto e non prevede di cedere lo stabilimento e il marchio ad altri.Continua a leggere

Pernigotti - chiude stabilimento di Novi Ligure : 100 a casa. L'azienda chiede un anno di cigs : Sarà un'iniziativa forte per rimarcare il duro colpo che subiranno la città e l'economia della provincia'. Il sindaco dice no. 'Una decisione assurda e inaccettabile. Occorre capire le cause che ...