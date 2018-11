Perché la Lega fa già i conti su quanti grillini seguirebbero Di Maio

Perché l'amministratore delegato di Tim è stato sfiduciato : Era una mossa nell'aria da quando l'assemblea di Tim del 4 maggio scorso aveva sancito la sconfitta di Vivendi consegnando a Elliott la maggioranza nel board della società. Nonostante le dichiarazioni ...

Che cos'è il valore legale della laurea e Perché Salvini ne propone la riforma : Negli anni i progetti di legge per togliere valore legale alla laurea non sono mancati e ce ne sono anche dei 5 Stelle. Ora...

Oltre Torino. Perché la data di scadenza del governo è legata a un tema : il lavoro : L’accordo sulla prescrizione firmato giovedì scorso dalla Lega e dal Movimento 5 stelle ha fatto ritornare attuale un tema a cui i professionisti del retroscena sono particolarmente legati e che riguarda la possibilità che il governo del cambiamento cada per ragioni legate all’incompatibilità progra

Perché l'amministratore delegato di Anas si è dimesso : Non ha festeggiato nemmeno il primo anniversario, il matrimonio tra Anas e Fs ufficialmente celebrato meno di 12 mesi fa. Fortemente voluto dal governo Gentiloni, il progetto era stato portato avanti ...

I dubbi della legale della famiglia Orlandi : "Perché pensare a Emanuela e a Mirella?" : "Non sappiamo nulla. Ma ci chiediamo: perché fin dal primo momento gli inquirenti hanno pensato che i resti potessero appartenere a Emanuela o a Mirella?". Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi, si chiede su quali certezze si basa la Procura prima di effettuare gli esami sulle ossa rinvenute a villa Giorgina, ovvero nella sede della Nunziatura apostolica a Roma. Perché, in particolare, pensare più a Mirella che a Emanuela? "Non sappiamo ...

Vittorio Feltri : Matteo Salvini l'unico dopo Benito Mussolini e Alcide De Gasperi - Perché la Lega vola : Il Corriere della Sera di ieri ha pubblicato in prima pagina il seguente titolo: 'La Lega vola oltre il 34 per cento'. Mentre il Movimento 5 stelle perde un punto al mese ed è stato sorpassato dai ...

San Pietro Vernotico (BR) : legano e bruciano cane vivo Perché abbaiava troppo : “Un cane è stato bruciato vivo perché abbaiava troppo. È accaduto alle 2:30 del mattino a San Pietro Vernotico (Brindisi). Il povero animale è stato prima legato, poi cosparso di liquido infiammabile e addirittura gli è stata persino negata la fuga chiudendo con un armadio la strada che gli avrebbe permesso di entrare in casa”. Lo rende noto Alfonso De Liguori, rappresentante locale di Animalisti Italiani onlus. “È un crimine efferato ...

Brindisi - cane legato e arso vivo perchè abbaiava troppo : è vivo per miracolo : Giako un siberian husky di 7 anni viveva in casa con un'anziana signora che già aveva ricevuto minacce. Qualcuno è entrato nell'appartamento, l'ha legato, cosparso di benzina e incendiato.--abbaiava troppo e così qualcuno ha pensato di dargli una terribile lezione: lo ha legato e gli ha dato fuoco. Giako un meraviglioso Siberian husky di 7 anni è vivo per miracolo. È accaduto nella notte tra l'1 e il 2 novembre in una casa nella centralissima ...

Ora Legale 2018 - tornata l’Ora Solare : oggi il cambio/ L’esperto : “bambini - ecco Perché sono a rischio” : cambio ora Legale 2018: torna l'ora Solare! La depressione può peggiorare con questo rapido cambiamento. Il 15-20% dei disturbi hanno un andamento da considerarsi stagionale.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 14:10:00 GMT)

Che tempo che fa - Fabio Fazio e il contratto rinnovato : Perché è una clamorosa beffa per Lega e M5s : Come ogni anni tornano le polemiche sul contratto di Fabio Fazio , lautamente pagato in Rai. Polemiche accresciute dalle ospitate molto politiche a Che tempo che fa , come quella di domenica scorsa, ...

Perché la Russia critica la legalizzazione della marijuana in Canada? - : "Distruggendo deliberatamente il regime internazionale del controllo delle droghe, il governo canadese crea il più grande mercato al mondo di droga commerciale, che, nonostante tutte le assicurazioni ...