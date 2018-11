Pensioni | si avvicina quota 100 e arrivano le buste arancioni dell’Inps

fanpage

(Di giovedì 15 novembre 2018) Da qui alla fine dell'anno l'Inps invierà un milione di: si tratta di lettere con cui l'istituto di previdenza fornisce ai lavoratori le informazioni sulla loro futura pensione, con l'estratto conto contributivo e le istruzioni per accedere al simulatore da cui è possibile calcolare sia l'assegno previdenziale che la data in cui sarà possibile andare in pensione.