Peculato | M5s | l' emendamento della Lega per noi è invotabile

Anticorruzione - l’emendamento della Lega per salvare gli accusati di Peculato. M5s : “Non passerà mai” : Era una legge piccola piccola, quattro righe nascoste tra le settanta e passa pagine del faldone che contiene gli emendamenti al ddl Anticorruzione. Solo che quelle poche parole rischiavano di rappresentare una nemesi per il disegno di legge che il guardasigilli Alfonso Bonafede ha ribattezzato “lo spazzacorrotti“. Si perché quell’emendamento altro non è che un colpo di spugna sul peculato commesso dai politici. Sissignore. A ...