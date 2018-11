Paola Nugnes pubblica i bonifici delle restituzioni e avverte | La diffamazione è

huffingtonpost

(Di giovedì 15 novembre 2018) La senatrice 'ribelle' del Movimento 5 Stellemostra su Facebook la foto della donazione di 6000 euro, fatta per le popolazioni colpite dalle alluvioni degli ultimi mesi, e sembra così pronta a chiudere i conti 'in sospeso' con il Movimento, in vista di un'eventuale espulsione dopo la sua astensione su un emendamento clou del decreto Genova, approvato oggi al Senato.rimarca però che "laè un reato penale"."Come è brutto dover lasciare i temi e dover scendere a certi livelli di impoverimento del dibattito - ha scritto nell'ultimo post su Facebook - Ho sempre restituito e continuerò a farlo. Quasi 300 mila euro finora... (ma non mi appassiono a fare i conti e a mostrare...) Ho fissato il rid per il versamento a Rousseau e fatto ultimo versamento per il Veneto, c'è qualcosa che mi è sfuggito? Non credo. Mi ...