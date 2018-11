Pallanuoto | Serie A1 2018-2019 | potrebbe continuare la fuga a due di Brescia e Posillipo

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : le migliori italiane della quarta giornata. Cinquina Avegno - poker per Barzon e Viacava : Va in archivio la quarta giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile che delinea una classifica insolita, con le squadre raggruppate a coppie: Padova e Catania sono a punteggio pieno e si giocheranno la vetta nello scontro diretto del prossimo turno, mentre Roma e Rapallo salgono al terzo posto, ma con cinque lunghezze di ritardo. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno. Giulia Viacava (Rapallo): tripletta in avvio, ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Pro Recco batte BPM - al Posillipo il derby campano. Brescia passa ad Ortigia : La quinta giornata della Serie A1 di Pallanuoto ha visto il big match tra Pro Recco e Sport Management, risolto di liguri in proprio favore per 7-6. I campioni d’Italia restano così a -3 in classifica dalla coppia al comando, formata da Posillipo e Brescia. I campani vincono di misura, per 8-7, il derby contro il Napoli, mentre i lombardi passano agevolmente in casa dell’Ortigia per 3-12. Punti pesantissimi in chiave salvezza per il ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : Catania a e Padova per allungare nella quarta giornata - Verona vuol continuare a stupire : Il campionato di Serie A1 della Pallanuoto femminile riparte dopo l’impresa del Setterosa che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup femminile. Riprende la corsa a due che vede in vetta Catania e Padova ma ci sono anche altre sfide interessanti nella tornata di domani. Ad aprire la quarta giornata sarà infatti alle ore 13.45 la sfida tra Verona e Milano: le neopromosse venete sono chiamate a confermare il terzo ...

3T Frascati Sporting Village (Pallanuoto) - Tincani annuncia i primi sei arrivi per la serie C : Roma – Inizia a prendere forma la nuova prima squadra maschile del settore pallanuoto del 3T Frascati Sporting Village che giocherà nel prossimo campionato di serie C. Ad annunciarli e presentarli è direttamente il tecnico del team tuscolano Emanuele Tincani. «Abbiamo trovato l’accordo con il portiere Davide Giraldi, con il marcatore ed esterno Eugenio Menighetti e con l’altro marcatore Orazio Piccinini. Si tratta di tre elementi ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Pro Recco-Catania 22-3. I liguri salgono a quota 9 in classifica - etnei fermi al palo : Il secondo posticipo della quarta giornata della Serie A1 di Pallanuoto rispetta i pronostici della vigilia e vede la Pro Recco asfaltare il malcapitato Catania per 22-3. I liguri mandano in rete tutti i giocatori di movimento, con Aicardi mattatore (cinquina per lui), e salgono al secondo posto in classifica a quota 9, mentre gli etnei restano sul fondo della graduatoria, fermi a quota zero. Partita senza storia davanti a circa 100 spettatori: ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Posillipo solo in vetta - vittorie di misura per Ortigia - Trieste e Napoli : Si sono giocati soltanto quattro match della Serie A1 di Pallanuoto nella giornata odierna: ai rinvii per impegni europei delle tre formazioni scese in acqua in Champions League si è aggiunto quello per la morte di Marco Paganuzzi, che ha portato allo stop di Florentia-Quinto. Il Posillipo resta così solo in vetta dopo la rotonda vittoria esterna sulla Lazio con il roboante punteggio di 7-14, mercoledì i campani saranno raggiunti in vetta dalla ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : Roma-Catania e Padova-Rapallo i big match di giornata : La terza giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile si preannuncia come uno dei turni più entusiasmanti, dato che ci saranno ben due big match, che potrebbero riscrivere le zone alte della classifica: si disputeranno infatti Roma-Catania e Padova-Rapallo. Si sfidano in poche parole le prime quattro della classifica. La giornata si aprirà domani alle ore 15.00 con la delicata sfida tra F&D H2O e Verona, che mette in palio tre punti ...

3T Frascati Sporting Village (Pallanuoto) - la prima squadra maschile riparte dalla serie C con Tincani : Roma – I dubbi sono stati sciolti. Il 3T Frascati Sporting Village del presidente Massimiliano Pavia avrà una prima squadra maschile anche in questa stagione e giocherà in serie C. La guida tecnica è stata affidata ad Emanuele Tincani, già responsabile del settore pallanuoto e allenatore dell’Under 20 e dell’Under 17 (che stante questo nuovo impegno sarà affidata al coach dell’Under 15 Andrea Casaburi). «Stavamo valutando una soluzione per ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : si gioca la terza giornata. Pro Recco riparte da Roma - Brescia e BPM per allungare : Dopo la scoppola arrivata dal Giudice Sportivo, che ha assegnato la vittoria a tavolino al Posillipo per la mancata disputa della gara nello scorso turno di campionato, nella terza giornata della Serie A1 di Pallanuoto la Pro Recco riparte da Roma: i liguri sono chiamati a non perdere terreno ulteriore da Sport Management e Brescia. I Mastini saranno di scena a Catania mentre i Bresciani attenderanno il Savona: in tutti i casi il risultato non è ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Pro Recco-Posillipo 0-5. Il Giudice Sportivo dà partita persa ai liguri - che annunciano ricorso : Si è fatta attendere più a lungo del solito, ma alla fine è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo: Pro Recco-Posillipo, partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto, non disputata sabato scorso per indisponibilità della piscina di Sori, è stata data vinta a tavolino per 0-5 alla formazione campana. Versioni contrastanti circa le tempistiche degli eventi erano emerse fin da subito nei comunicati rilasciati ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : i migliori italiani della seconda giornata. Occhio al millennial Antonucci - Panerai e Rocchi trascinano Trieste : La seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto vive ancora della querelle tra Pro Recco e Posillipo sulla gara non disputata sabato. Mentre si attendono le decisioni del Giudice Sportivo in merito, vincono BPM Sport Management e Brescia. In coda punti pesanti per Trieste e Lazio, infine successi anche per Roma e Napoli. Andiamo a scoprire i migliori italiani del secondo turno della Serie A1 di Pallanuoto. Stefano Luongo (BPM Sport Management): ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Ortigia-Lazio 14-7. Siciliani devastanti anche nell’esordio in campionato : Vincere aiuta a vincere e l’Ortigia lo sa: dopo la qualificazione ai quarti di Euro Cup, nel debutto della Serie A1 di Pallanuoto maschile i siracusani hanno demolito la resistenza della Lazio, sconfiggendola con il netto punteggio di 14-7. Mattatore della gara Giacoppo, autore di un poker. Nel primo quarto avvio sprint dei Siciliani che sbloccano in superiorità con Espanol e allungano subito con Napolitano e Jelaca. Colosimo accorcia nel ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : parte il campionato. Padova ricomincia dal Verona - derby etneo per l’Orizzonte : Domani inizia la Serie A1 di Pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. Le venete vincono da quattro anni di fila (ultimi tre con la formula della Final Six), e nelle ultime due stagioni hanno sempre superato le siciliane nell’atto finale. La rincorsa delle campionesse d’Italia inizierà alle ore 18.00 in casa contro la ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : parte il campionato. La corsa della Pro Recco ricomincia da Bogliasco - posticipo a Siracusa : Sabato prossimo inizia la Serie A1 di Pallanuoto: in 14 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la Pro Recco appare sempre un gradino sopra tutte le altre contendenti. Proveranno ad insidiare i liguri Brescia e Sport Management, ma l’impresa appare davvero ardua. La rincorsa dei campioni d’Italia al 14° titolo consecutivo riparte poco lontano da casa: derby ligure a Bogliasco per i recchelini. In contemporanea ...