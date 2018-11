Pace tra Corona e Moric | affidamento congiunto del figlio

Tria : 'Manovra credibile - Ue incaPace di contrastare freno economia' : Il ministro la definisce 'diversa dal passato ma credibile e solida'. 'Sul rapporto deficit Pil al 2,4% non ci muoviamo di un millimetro' conferma Salvini. Di Maio: 'Non venderemo gioielli di famiglia'...

Milano - Pace tra Corona e Nina Moric : accordo per l'affidamento congiunto del figlio : Ora il tribunale dovrà solo ratificare l'accordo raggiunto davanti agli avvocati. Fino ad ora il minore era affidato alla madre dell'ex agente dei fotografi

Manovra - Tria : “Ue incaPace di contrastare rallentamento economia. Problema crescita non è solo nostro” : “Il Problema della crescita è europeo, andrebbe affrontato insieme e non in modo separato e conflittuale. L’Europa non ci sembra consapevole della situazione e sembra incapace di adottare politiche macroeconomiche di stabilizzazione e di contrasto al rallentamento economico a livello europeo”. Sono le parole del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, durante il suo intervento alla presentazione del Rapporto annuale della Fondazione ...

La Chiesa e l'Ici da pagare : Governo verso un'altra 'Pace fiscale' : ... le attività potenzialmente coinvolte sono davvero molte e vanno da quelle della scuola alla sanità, dalla cultura all'assistenza, e non sono tutte della Chiesa, ma riguardano tutto il mondo no ...

Tria : 'L'Ue è incaPace di contrastare il rallentamento economico' : Il problema della crescita non è della manovra italiana ma "è europeo, e andrebbe affrontato insieme e non in modo separato e conflittuale". A sostenerlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo il quale però "l'Europa non ci sembra consapevole della situazione e sembra incapace di adottare politiche di contrasto al rallentamento economico". E su questi temi "...

SPace Renaissance : intervista ad Adriano Autino - tra SPace Economy - SPace Policy e il caso Battiston : a cura di Roberto Guerra – Molto clamore in Italia per il caso Battiston, Presidente dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) liquidato recentemente… Uno stop per il futuro dell’Italia nello Spazio, tra le poche eccellenze italiane? Adriano Autino, futurologo italiano e fondatore di Space Renaissance, gruppo con rami internazionali, fa il punto sull’ affaire Battiston, più in generale sul ruolo sempre più rilevante di ...

AMAZFIT apre il sito di supporto italiano - al momento solo per Stratos e Pace : apre il sito italiano di AMAZFIT, dedicato per il momento agli smartwatch Stratos e Pace, con video, manuali e un servizio di supporto tecnico. L'articolo AMAZFIT apre il sito di supporto italiano, al momento solo per Stratos e Pace proviene da TuttoAndroid.

Dl fisco - relatore per 'Pace' extralong : 23.06 Estendere la pace fiscale anche alle dichiarazioni tardive. E' quanto prevede un emendamento al decreto fiscale presentato in commissione Finanze del Senato dal relatore Fenu (M5S). I contribuenti potranno correggere ed integrare non solo le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ma anche quelle "tardive relative agli anni precedenti al 2017, presentate entro i 90 giorni successivi". Il relatore ha presentato ...

A Palermo nessun accordo : nella Libia tra guerra e Pace l'incubo di 700mila migranti : nessun documento finale alla conferenza sulla Libia. Ma cosa è stato deciso allora a Palermo? L'unico vero successo è stato...

La Pace impossibile tra Israele e i palestinesi di Gaza : Un’operazione di Israele ha provocato sette morti tra i palestinesi scatenando una pioggia di razzi, ma la tensione stava montando da mesi. Leggi

GFVIP : ennesima lite tra Francesco Monte e Giulia Salemi! E dopo di nuovo la Pace. Guarda il VIDEO per sapere cosa è accaduto : La serenità di questi ultimi giorni tra l’ex tronista Francesco Monte e la showgirl italo-persiana Giulia Salemi, è durata poco. Nella tarda notte di ieri, i due si sono trovati nuovamente a discutere con... L'articolo GFVIP: ennesima lite tra Francesco Monte e Giulia Salemi! E dopo di nuovo la pace. Guarda il VIDEO per sapere cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Pace fiscale Imu e Tasi 2019 - stralcio totale : come funziona : Il decreto fiscale 119/2018 collegato alla manovra di bilancio per il 2019 e tuttora in fase di conversione in legge, tra le diverse disposizioni in tema di condono prevede all’articolo 4 lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. In pratica si realizza l’annullamento automatico dei debiti che alla data di entrata in vigore del testo, ovvero il 24 ottobre 2018, arrivano a mille euro ...

Agenzia delle Entrate - Pace fiscale : pronte le regole : Dunque ci siamo: pronte le regole per la pace fiscale, ovvero 'la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore ...