Ostetrica rifiuta vaccinarsi | licenziata

Macerata - Ostetrica licenziata perché rifiuta di vaccinarsi : Macerata - Un' ostetrica dell'ospedale di Macerata è stata licenziata dopo avere rifiuta to più volte di vaccinarsi . Qualche giorno fa - riferisce oggi il Corriere Adriatico - il direttore dell'Area ...

Ostetrica rifiuta vaccino - Burioni : “Comportamento folle e sconsiderato” : “Licenziamento per giusta causa e senza preavviso per un’Ostetrica dell’ospedale di Macerata che, assegnata a un reparto a rischio, non si è adeguata all’ordine di servizio che prescriveva la vaccinazione“: lo scrive oggi il “Corriere Adriatico” che riporta la decisione presa dall’Azienda sanitaria unica regionale: “Il direttore generale dell’area vasta 3 dell’Asur, Alessandro ...