Orientamento al lavoro | workshop gratuiti Gi Group da oggi a sabato 17 a Roma

romadailynews

: Perché è sbagliato ridurre l'alternanza scuola-lavoro all'orientamento, come scritto nella Legge di Bilancio? Ne sc… - francescoseghez : Perché è sbagliato ridurre l'alternanza scuola-lavoro all'orientamento, come scritto nella Legge di Bilancio? Ne sc… - Avvenire_Nei : Il nuovo intervento su #scuola e #lavoro @francescoseghez e @Michele_ADAPT Vera alternanza non orientamento - WaltRizzi : RT @McKinsey_it: Le aziende leader si stanno già attivando per gestire al meglio la trasformazione delle competenze | Walter Rizzi @McKinse… -

(Di giovedì 15 novembre 2018)-Torna la quarta edizione dell’iniziativa di Corporate Social Responsibility di Gi, Destination Work; l’appuntamento principale è previsto per17 novembre, ma il calendario di iniziative in alcune località quest’anno comprende eventi partiti da martedì 13 in orario extra lavorativo. Incontri dialsu come si scrive un cv, come si affronta un colloquio, strumenti di ricerca dionline, ma anche competenze per l’employability e il cambiamento, web reputation, networking, ecc. progettati specificatamente per 2 target, giovani e middle/senior. “L’entusiasmo con cui anche l’anno scorso è stato accolto Destination Work ci porta a rilanciare l’iniziativa per il quarto anno con numerose novità per fornire alle persone gli strumenti più adeguati per orientarsi e accedere a un mondo delin continua evoluzione nell’intento di sostenerle, quindi, ...