Operazione al naso finisce male | medici sbagliano l' anestesia | ragazza in coma

(Di giovedì 15 novembre 2018) Gli interventi di chirurgia estetica non sempre sono così semplici come credono molte persone, a volte si corre il rischio di incappare in qualche complicanza che può insorgere dopo o durante l'intervento. Una situazione simile è successa a Laura Avila, una giovanedi appena 36 anni che dagli Stati Uniti si è recata in Messico per sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica al. Secondo quanto testimoniato dalla sorella dellaad ABC7 News, qualcosa è andato storto già durante l'e questo errore da parte deiha causato un arresto cardiaco di circa 4 minuti per Laura mentre si trovava sotto ai ferri, costringendo iad indurla infarmacologico per limitare i danni al cervello. Problemi durante l'intervento al: Lauraindopo un arresto cardiaco Laura Avila, secondo quanto raccontato dalla sorella, si trova adesso ...