OnePlus 6T Thunder Purple finalmente disponibile in Italia

Ufficiale l’edizione limitata OnePlus 6T Thunder Purple - in vendita dal 15 novembre : La tonalità, dice OnePlus, trae ispirazione dal colore dei fulmini all'imbrunire, e sfuma dal nero al viola sotto il vetro satinato dello smartphone L'articolo Ufficiale l’edizione limitata OnePlus 6T Thunder Purple, in vendita dal 15 novembre proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6T Thunder Purple è ufficiale - ma solo in Cina per ora : OnePlus ha annunciato in Cina il suo nuovo flagship killer. OnePlus 6T debutta sul mercato natio e arriva anche vestito di una nuova colorazione, la Thunder Purple di cui si è parlato nei giorni scorsi, variante che tuttavia è disponibile soltanto per uno dei tagli di memoria con cui lo smartphone viene venduto. L'articolo OnePlus 6T Thunder Purple è ufficiale, ma solo in Cina per ora proviene da TuttoAndroid.

