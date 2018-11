Omicidio Desirée | Riesame conferma accusa omicidio per senegalese

Desirée - resta accusa di Omicidio per un senegalese : resta l'accusa di omicidio per il senegalese 27enne Mamadou G., fra gli arrestati nell'ambito della vicenda sulla morte di Desirée Mariottini . E' la decisione del Tribunale del Riesame che ha fatto ...

Desiree : il riesame conferma l'accusa di Omicidio per Mamadou Gara : Resta in piedi l'accusa di omicidio volontario per Mamadou Gara, il 27enne senegalese arrestato dalla polizia nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita la notte tra il 18 e il 19 ottobre nello stabile abbandonato di via dei Lucani. Lo ha deciso il tribunale del riesame di Roma che ha fatto cadere l'aggravante di aver agito per motivi abbietti nella ...

Morte Desirée Mariottini : "Fu Omicidio" - stavolta il Riesame riconosce l'accusa più grave : I giudici della libertà hanno detto no alla scarcerazione di Mamadou Gara, il senegalese accusato insieme ad altri tre di aver drogato, violentato e ucciso la sedicenne di Cisterna di Latina trovata morta in uno stabile abbandonato a San Lorenzo. Per due di loro il Riesame aveva...

Omicidio Desirée - uno degli indagati : "È stata lei a chiedermi di fare sesso". La "stanza del crack" dove è morta la 16enne : le foto : "Ho avuto con Desirée un rapporto consensuale, che mi ha chiesto lei. Nel carcere di Foggia è stato ascoltato, su rogatoria dei pm capitolini, Yusif Salia il ghanese di 32 anni catturato il 26 ottobre ...

Omicidio Desirée Mariottini - carcere al pusher Marco Mancini - : "Io non ero qui quella notte" dice durante l'interrogatorio di garanzia il 36enne accusato di aver ceduto stupefacenti e psicofarmaci anche alla 16enne. Il gip convalida il fermo ma fa cadere l'...

