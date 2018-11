Old Wild West | l’ipotesi delle chiusure domenicali blocca la cessione

Biglietti per la finale di X Factor 2018 con Swatch e Old Wild West : come vincerli con i contest attivi : X Factor 12 ha avuto ufficialmente il via con il primo Live Show in diretta la scorsa settimana. Per giovedì 1 novembre è in programma il secondo Live Show che sottoporrà gli ormai 11 concorrenti rimasti in gara a nuove sfide e nuove esibizioni dinanzi alla giuria per conquistare un posto in vista della finale di dicembre. I Biglietti per la finale di X Factor 2018, in programma al Mediolanum Forum di Assago per il 13 dicembre prossimo, non ...