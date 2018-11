Nuovo assaggio di Black Friday 2018 con offerte Amazon del 15 novembre

Safe Bag studia passaggio a segmento Star. In arrivo Nuovo piano industriale : Il management di Safe Bag ha avviato un'analisi di fattibilità relativamente alla quotazione delle azioni presso il segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana a partire dal secondo semestre 2019 ...

Pensioni ed esodati - l'On Rizzetto : 'Il Nuovo aggiornamento è un passaggio fondamentale' : Sul caso dei lavoratori esodati arrivano importanti aggiornamenti, dopo che nella serata di ieri l'On. Walter Rizzetto ha evidenziato le ultime novita' in arrivo dal Parlamento attraverso una diretta streaming. L'esponente dei Fratelli d'Italia ha ricordato innanzitutto che al momento restano circa 6mila persone ancora da salvaguardare. A tal riguardo lo steso Rizzetto aveva presentato una prima risoluzione di tutela dopo un mese di trattativa ...

Salmo si è esibito in incognito per le vie di Milano dando un assaggio del Nuovo album “Playlist” : Riesci a riconoscerlo? The post Salmo si è esibito in incognito per le vie di Milano dando un assaggio del nuovo album “Playlist” appeared first on News Mtv Italia.

Outward : a breve un assaggio del Nuovo RPG open world di Nine Dots Studios : Un nuovo magical system, combattimenti elettrizzanti e sfide di sopravvivenza in un mondo pieno di pericoli, sono gli elementi chiave di questo RPG fantasy. In Outward, il giocatore, non è solo il ...

Outward : ecco un'assaggio del Nuovo RPG open world di Nine Dots Studios : Se siete a secco di RPG open world, sarete felici di sapere che Nine Dots Studios sta sta presentando proprio in questi giorni Outward, il livestream del gioco è programmato per il 27 ottobre.Vediamo di seguito tutti i dettagli del comunicato ufficiale Koch Media: Read more…

Spyro Reignited Trilogy : un Nuovo video gameplay ci da un'assaggio di alcune sequenze di gioco : Spyro Reignited Trilogy è l'attesissimo remake dei primi celebri capitoli di Spyro usciti in origine per PS1, come ricorderete.Il filmato, disponibile qui di seguito, ci porta a scoprire alcune sequenze di gioco, e a vedere la bontà di quanto realizzato in quest'opera di ristrutturazione dell'iconico videogioco.Spyro Reignited Trilogy, per chi non lo sapesse, è un platform sviluppato da Toys for Bob (già sviluppatori di Skylanders) e pubblicato ...

Avril Lavigne : ascolta un assaggio del Nuovo singolo “Head Above Water” : In uscita il 19 settembre The post Avril Lavigne: ascolta un assaggio del nuovo singolo “Head Above Water” appeared first on News Mtv Italia.