Nuove prospettive per il Liceo Economico Sociale | la ricetta di Apidge

Così i droni sottomarini aprono Nuove prospettive per l'esplorazione del mare : Una nave della Marina Militare ha ritrovato il sommergibile “Guglielmotti”, affondato durante la Prima Guerra Mondiale a largo dell’isola di Capraia; questo ritrovamento, così come la misurazione dei parametri ambientali sottomarini nelle isole Svalbard nell’Artico norvegese, non sarebbe stata possibile senza l’utilizzo di droni subacquei. Il 16 e 17 novembre a Gallipoli si terrà il “Sea Drone ...

Medicina : Nuove prospettive sullo studio del Parkinson grazie a tecniche innovative di coltura degli organoidi : Negli ultimi anni le tecniche di coltura in tre dimensioni di cellule staminali hanno visto dei progressi consistenti. Gli “organoidi”, i mini-organi così formati dalla struttura tridimensionale e dalle staminali che vi proliferano, forniscono un modello di come si sviluppa e vive un organo umano, imitandone struttura e funzionalità. Un risultato potenzialmente rivoluzionario per lo studio di alcune malattie, ma anche per i test ...