Nuove conferme per le tre versioni di Samsung Galaxy S10 e la disponibilità del 5G

Secondo Evan Blass (@evleaks), Samsung Galaxy S10 sarà dotato di un display Infinity-O con un foro per la fotocamera anteriore, di un sensore di impronte ultrasonico integrato nel display, di tre fotocamere posteriori e della Samsung One UI.

Inquinamento atmosferico e autismo - Nuove conferme : l’esposizione nei primi anni di vita aumenta le possibilità di sviluppare la malattia del 78% : L’Inquinamento dell’aria è una grande preoccupazione pubblica e si stima che causi fino a 4,2 milioni di morti nel mondo ogni anno. Gli agenti inquinanti contribuiscono ad alto un carico di morbilità e di morti premature in Paesi come Cina e India, soprattutto nelle aree più densamente popolate. Anche in Australia, dove le concentrazioni sono tipicamente inferiori, l’Inquinamento atmosferico dei combustibili fossili e dei processi industriali ...

Samsung vuole rilanciare Bixby aprendolo ai servizi di terze parti, intanto arrivano conferme sulla diagonale dello smartphone pieghevole Galaxy F.

Nuove conferme per Nintendo 64 Mini? Spuntano alcune immagini della console : In un post su Reddit sarebbero comparse tre immagini che mostrerebbero la versione mini dell'amato Nintendo 64.La fonte originale delle immagini, in realtà, proviene da Twitter, tramite l'utente "nachoypistacho", che ha twittato quanto segue:Stando a Comicbook, secondo l'utente, le immagini sono state fornite tramite un contatto interno rimasto anonimo. Al momento non possiamo sapere se le immagini in questione siano leggittime o meno, potrebbe ...

Borderlands 3 in uscita nel 2019? Sarebbero arrivate Nuove conferme : Sono passati più di sei anni dal lancio di Borderlands 2 e negli ultimi due anni le speculazioni e le domande su un sequel a pieno titolo sono aumentate. Anche se sappiamo per certo che Gearbox sta attualmente lavorando su Borderlands 3, non c'è ancora stata nessuna conferma ufficiale.Tuttavia, in base alle nuove informazioni riportate da Gamingbolt, l'uscita del gioco potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo. Il canale YouTube The Triple S ...

Le notizie del giorno – Cristiano Ronaldo e la vita privata - Nuove conferme shock : Le notizie del giorno – Cristiano Ronaldo sempre più protagonista con la maglia della Juventus, il calciatore portoghese sta trascinando i bianconeri ma deve fare i conti anche con qualche problema fuori dal campo e che riguarda il presunto stupro nei confronti di Kathryn Mayorga, ragazza che avrebbe stretto un accordo all’epoca dei fatti per tacere sull’accaduto. Si era mormorato che per comprare il silenzio della ragazza sarebbero ...

Tumori - Nuove conferme sull’aspirina : l’uso giornaliero potrebbe ridurre il rischio di cancro alle ovaie : Il carcinoma ovarico è il più fatale dei Tumori ginecologici, principalmente a causa della mancanza di strategie di diagnosi precoce. Si ritiene che l’infiammazione che si verifica durante l’ovulazione svolga un ruolo nello sviluppo di questa malattia. Ma è stato dimostrato che farmaci antinfiammatori, come l’aspirina, riducono il rischio di alcuni tipi di cancro, tra cui quello alle ovaie. Un nuovo studio, condotto dal Moffitt Cancer Center in ...

Samsung Galaxy S10 potrebbe arrivare in tre varianti, più una quarta dedicata solo ad alcuni mercati. Nuove conferme arrivano dai numeri di modello, che dovrebbero essere SM-G970F, SM-G973F e SM-G975F.