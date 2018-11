Nuoto – Cancellato l’Energy For Swim 2018 | evento non approvato dalla FINA | i dettagli

Nuoto : l’Energy for Swim 2018 è stato cancellato. La FINA non ha approvato il meeting di Torino : Niente da fare. Le voci che erano circolate circa l’annullamento dell’Energy for Swim di Nuoto, il format show a Torino con un’importante partecipazione della Nazionale italiana e di molti atleti internazionali, hanno avuto conferma oggi. Come riporta il sito ufficiale della Fin, la manifestazione è stata cancellata perché dichiarata “not approved” dalla FINA nonostante il supporto della Federazione Italiana Nuoto. ...