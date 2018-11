Notizie dal Forex 15 novembre 2018

Le Notizie del giorno – Lo scandalo scommesse illegali ed il calcioscommesse : Sono 68 le persone colpite da provvedimenti restrittivi sull’operazione portata avanti dalla Guardia di Finanza contro la criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese. Ecco i reati contestati: associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio, illecita raccolta di scommesse on line. Sono state circa 80 le perquisizioni e sequestro di beni per circa un miliardo di euro. Il volume di giocate è ...

Infortunio Bonaventura - Notizie shock dall’infermeria : rischia 5 mesi di stop : Infortunio Bonaventura, il calciatore del Milan potrebbe andare ad accrescere il numero di assenti a lunga gittata della rosa di Gattuso Infortunio Bonaventura, il centrocampista del Milan rischia uno stop di ben 5 mesi. I reiterati problemi alle cartilagini delle ginocchia potrebbero infatti portare ad una decisione estrema, quella di ricorrere all’operazione chirurgica per mettere fine al tutto. Questo però comporterebbe uno stop ...

Milan - brutte Notizie dall’infermeria : Bonaventura potrebbe doversi operare al ginocchio : Il Milan continua a fare i conti con i diversi infortuni che ne hanno decimato la rosa: Bonaventura, dato sulla via del recupero, potrebbe doversi operare Periodo alquanto complicato per il Milan, particolarmente sotto il profilo degli infortuni. La rosa rossonera è stata ridotta notevolmente nei numeri a causa di lunghi e continui stop di diversi giocatori chiave. Ad oggi l’infermeria rossonera conta lungodegenti come: Caldara, Musacchio ...

Taranto - cadono dal cestello di una gru : morti 2 operai edili/ Ultime Notizie - sono padre e figlio - IlSussidiario.net : Taranto, cadono dal cestello di una gru: morti 2 operai edili. Ultime notizie, sono padre e figlio che lavoravano per un'impresa barese

Prima visita dal dentista : diffidare di quelle gratuite - Notizie e aggiornamenti : Il cosiddetto "passaparola", non è una scienza astratta ma uno dei sistemi classici della comunicazione. In questa scelta influiscono una serie di fattori non secondari ma che possono essere fattori ...

DONNA VOLA DALLA FINESTRA E MUORE DECAPITATA/ Ultime Notizie Genova : passato con problemi psichiatrici - IlSussidiario.net : Genova, DONNA DECAPITATA trovata nei giardini di via Maritano: potrebbe essere un suicidio. Le Ultime notizie sul misterioso ritrovamento

Ultime Notizie/ Di oggi - ultim'ora : Referendum Atac - è caos. Via il bonus bebè dal 2019 - 12 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Referendum Atac, è caos. La manovra esclude il bonus bebè. Serie A, Juve in testa , 12 novembre 2018, .

Portacomaro - geometra si presenta per fare una perizia per il pignoramento e viene ucciso dal titolare della casa - Ultime Notizie Flash : A Portacomaro, in provincia di Asti, un anziano uccide un geometra di 44 anni, incaricato per valutare il pignoramento della sua casa

CASERTA - CARABINIERE TRAVOLTO DAL TRENO/ Ultime Notizie - il ladro che ha provocato la morte si è costituito - IlSussidiario.net : CARABINIERE TRAVOLTO TRENO a CASERTA: già liberato uno dei quattro ladri. Si cerca ancora uno dei malviventi, quello inseguito

Notizie dal Forex 8 novembre 2018 : EUR/USD L'euro consolida nei confronti del biglietto verde. Il cross Eur/Usd quota 1,1429 dollari, con la prima area di supporto è vista a 1,1406. Il voto di metà mandato negli Stati Uniti, con la ...

Le Notizie del giorno – Nuovo scandalo Football Leaks : Emergono giorno dopo giorno nuove clamorose rivelazioni sullo scandalo Football Leaks e che riguardano Inter, Milan e Roberto Mancini. Secondo quanto riporta L’Espresso l’Uefa non si sarebbe comportata in modo imparziale per quanto riguarda i bilanci dei due club milanesi.I documenti di Football Leaks permettono di conoscere le cifre esatte prese in considerazione dalla Uefa per valutare il rispetto del fair play finanziario. In 30 mesi, ...

Notizie dal Forex 2 novebre 2018 : EUR/USD L' euro scende nei confronti del biglietto verde. Il cross eur/usd quota 1,1316 dollari, con la prima area di supporto è vista a 1,1294. Il dollaro beneficia del dato sugli occupati ...

Buone Notizie dall'economia : le srl molisane crescono - più fatturato e addetti : La ripresa delle srl è "in linea con l'aumento del pil nazionale e la ripresa economica che, a partire dal 2015, sta interessando l'economia italiana", commentano gli autori dell'analisi. Infatti a ...

Buone Notizie dal Conte indiano : In cinque mesi da presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha viaggiato molto all’estero: in Canada per il G7, poi in America da Donald Trump, in Russia da Vladimir Putin, e in Etiopia ed Eritrea, Bruxelles, Salisburgo. Se fosse un matrimonio, potrebbe sembrare uno di quei mariti stanchi che accettan