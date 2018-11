New York | rally per Arista Networks

Crolla a New York Ralph Lauren : Pressione sulla maison statunitense , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,49%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

New York : Nordstrom in forte calo : Si muove in profondo rosso il retailer del lusso statunitense , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,35% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Nordstrom è più fiacca ...

New York : su di giri Broadcom : Seduta decisamente positiva per la società tech statunitense , che tratta in rialzo del 4,10%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, ...

USA - cresce il settore manifatturiero di New York : Sale l'indice manifatturiero Empire State di New York , che a novembre si porta a 23,30 punti dai 21,10 punti del mese prima. Il dato odierno risulta anche migliore delle attese degli analisti che ...

New York : seduta molto difficile per PVH : Retrocede molto l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,69%. Lo scenario su base settimanale di PVH ...

New York : acquisti a mani basse su Freeport-Mcmoran : Brillante rialzo per Freeport-Mcmoran , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,34%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dello S&P-...

Amazon : il nuovo quartier generale diviso tra New York e Washington DC : Amazon ha sciolto la riserva sulla nuova sede del suo secondo quartier generale. O per meglio dire i suoi due nuovi HQ. Infatti, invece di scegliere una sola località per la sua nuova sede, il management di Amazon avrebbe deciso di suddividere le risorse, equamente, tra New York e Washington DC. Nello specifico una parte sarà collocata a Long Island City, l'altro a Crystal City in Virginia. Ufficialmente la decisione della ripartizione delle ...

Pertolio : sale a 56 - 25 dlr a New York : ANSA, - NEW York, 14 NOV - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1% a 56,25 dollari al barile. DRZ

L’arrivo di Amazon a New York riapre la spaccatura nella sinistra americana : New York. Amazon annuncia la creazione di un nuovo quartier generale a New York con migliaia di nuovi dipendenti e la notizia sta spaccando in due la sinistra americana. Se la spaccatura andrà avanti, L’arrivo di Amazon rischia di diventare il simbolo di una questione politica più generale, la grand

New York : al centro degli acquisti Newmont Mining : Protagonista Newmont Mining , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,52%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Newmont Mining ...

New York : amplia l'ascesa Borgwarner : Effervescente Borgwarner , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,11%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Borgwarner ...

Nordstrom - crollano le quotazioni a New York : Affonda sul mercato il retailer del lusso statunitense , che soffre con un calo del 4,24%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

New York : ingrana la marcia Wynn Resorts : Seduta decisamente positiva per la società che gestisce una importante catena di Casino , che tratta in rialzo del 2,22%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un ...