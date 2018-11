“NEGO il consenso alla manipolazione del CLIMA” | ecco l’ennesima | assurda | bufala che

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 novembre 2018) E’ assurdo, è assolutamente privo di senso e di fondamento, è falso come una banconota da 7 euro, eppure è diventato virale. L’ennesimo messaggio inviato su Messenger come una catenarmistica sta facendo il giro dei social e sta trovando terreno fertile dove attecchire. In sostanza gli utenti ci credono e lo diffondono.cosa si legge nell’apocalittico quanto esilarante messaggio: “NEGO ILdel CLIMA tramite la GEOINGEGNERIA. Adesso lo hanno ammesso pubblicamente in RAI, quindi abbiamo meno di 30 gg per dichiararci NON consenzienti; in caso contrario, per silenzio/assenso, potranno proseguire indisturbati a distruggere ciò che resta della nostra terra italica… STATE SVEGLI E DIVULGATE!!!“., ci sono pochi commenti da fare e molti pensieri che cercano prepotentemente di essere trasformati in parole. Ma non ci sono ...