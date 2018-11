Nebbia e pioggia a Torino | il sole manca da 16 giorni | l’ultima volta è successo 50 anni

Pioggia e Nebbia in Calabria - auto si ribalta sulla 106 jonica : Catanzaro - Pioggia e nebbia dalla scorsa notte in Calabria . Il maltempo, dopo una piccola tregua, continua a flagellare la regione, che registra gia' ingenti danni alle infrastrutture e, soprattutto, ...

Maltempo - pioggia e Nebbia in Calabria : auto si ribalta sulla ‘106’ : Giovedì di Maltempo in Calabria , interessata nella scorsa notte da pioggia e nebbia che si aggiungono al Maltempo dei giorni scorsi che ha causato delle vittime e ingenti danni alle infrastrutture e, soprattutto, al comparto agricolo. Nella zona di Catanzaro Lido, intanto, continuano le ricerche dello skipper disperso da domenica scorsa, dopo che la sua barca a vela si è schiantata contro gli scogli nei pressi del porto. A causa della pioggia ...

Maltempo in Sardegna : notte di pioggia e allagamenti - mattinata con banchi di Nebbia : Nuova notte di Maltempo in Sardegna, in particolare nell’area meridionale, dove i residenti hanno temuto gli effetti della pioggia: per fortuna non si segnalano particolari criticità questa mattina, a parte qualche allagamento e qualche banco di nebbia. Qualche allagamento si è registrato nella zona di Quartu, tanta pioggia anche a Cagliari e su altri centri dell’hinterland, ma non si registrano ulteriori disagi. Lungo la SS131 sono ...