NBA | Spurs travolti a Phoenix | 10 punti di Belinelli ma quarto ko nelle ultime cinque

NBA risultati - Belinelli e Spurs che figuraccia : perdono di 20 a Phoenix : Phoenix-SAN ANTONIO 116-96 Gli Spurs steccano a Phoenix e si fanno dominare da una squadra capace di vincere, prima della sfida con San Antonio, solamente due gare in stagione. La difesa dei texani si ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 novembre) : LeBron James domina i Blazers - cadono Raptors - 76ers e Bucks - male gli Spurs di Belinelli - Jazz sommersi : Programma particolarmente ricco nella nottata NBA, con ben 22 squadre in campo, e le sorprese non sono mancate, come alcune prestazioni di livello assoluto. Il match più importante si è disputato allo Staples Centre di Los Angeles dove i Lakers hanno regolato i Portland Trail Blazers 126-117 ingranando la quarta vittoria consecutiva. La partita ha visto un buon inizio degli ospiti, sospinti dai soliti Damian Lillard da 31 punti, 8 rimbalzi e 11 ...

Risultati NBA – La tripla doppia di Durant non basta ai Warriors : sconfitte anche per Spurs e Raptors : Nonostante una partita magistrale di Kevin Durant la squadra di Golden State soccombe a Los Angeles, male anche gli Orlando Magic e i Miami Heat La regoular season NBA è entrata nel vivo della stagione ed anche questa notte sui parquet oltreoceano sono andati in scena i match con protagoniste le squadre di basket più spettacolari e ricche del mondo. Tra i Risultati a referto la vittoria dei Wizards sugli Orlando Magic. La squadra ...

NBA - Lou Williams show : i Clippers battono all'overtime Golden State. Spurs ko con i Kings : L.A. Clippers-Golden State Warriors 121-116 Partiamo dalla fine: i Clippers vincono ancora dopo un tempo supplementare contro una grandissima squadra. Tutte belle notizie, anche se questa volta i ...

NBA risultati : LeBron e i Lakers passano a Sacramento - Belinelli e gli Spurs inguaiano Houston : Passi avanti. I Lakers passano a Sacramento con 25 punti di LeBron James e si prendono la quarta vittoria nelle ultime 5 partite. Fanno progressi anche gli Spurs di Marco Belinelli, che piegano ...

Risultati NBA – Lakers e Warriors stendono Sacramento e Brooklyn : vittoria anche per i Spurs di Belinelli : I Los Angeles Lakers vincono contro Sacramento ed i Golden State Warriors trionfano sui Nets: tutti i Risultati della regoular season NBA della notte Nella notte italiana otto match della regoular season NBA sono andati in scena. Tante le emozioni vissute sui parquet dei palazzetti oltreoceano, tra le quali spicca senza ombra di dubbio la gioia per la vittoria dei Lakers a Sacramento. La sfida, terminata con un trionfo della squadra di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 novembre) : i Clippers di Gallinari sorprendono i Bucks - gli Spurs di Belinelli battono i Rockets : notte di 10 partite in NBA, notte di belle prestazioni, di attese e di due tempi supplementari giocati in campi diversi. Andiamo a vedere cos’è successo in una giornata che ha molto da raccontare, per numerosi versi. Due incontri si sono giocati nella prima serata europea, equivalente al pomeriggio americano: i Toronto Raptors dispongono senza troppi problemi dei New York Knicks per 128-112, indovinando una grande parte centrale di gara e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 novembre). Seconda sconfitta per i Nuggets - ancora bene i Raptors. KO gli Spurs di Belinelli : Lunga notte per gli appassionati di basket NBA, con ben dieci partite giocate nell’arco di poche ore e tanti risultati di cui parlare. Continua il volo dei Toronto Raptors, che nelle prime dodici partite ne hanno persa una sola, mentre si fermano i Denver Nuggets, al secondo stop su undici incontri. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Per i Raptors si registra un convincente successo a Sacramento, con un 105-114 in cui la parte maggiore la ...

Risultati NBA – Bella vittoria dei Lakers su Minnesota : male i Cavaliers e gli Spurs di Belinelli : Nella notte italiana 10 match validi per la regoular season NBA si sono disputati oltreoceano: ecco i Risultati maturati Ben 10 sono stati i match della regular season NBA andati in scena nella notte italiana. Sui parquet oltreoceano tante sono state le sfide avvincenti, tra cui spicca la vittoria dei Lakers su Minnesota. La squadra di LeBron James (capace di segnare 24 punti e far segnare 10 rimbalzi e 9 assist) ha vinto in casa ...

NBA - Spurs battuti ancora : vince Miami - Hassan Whiteside protagonista : Miami Heat-San Antonio Spus 95-88 Marco Belinelli le partite a Miami in trasferta con gli Spurs le ricordava in maniera molto diversa. Un lustro fa in ballo c'era il titolo NBA e l'American Airlines ...

NBA - non bastano 15 punti di Belinelli agli Spurs : vince Orlando : TORINO - Sconfitta casalinga per San Antonio nella notte italiana della regular-season della Nba . Sul parquet dell'AT&T Center, gli Spurs si sono arresi ad Orlando Magic con il punteggio di 117-110 ...

Basket NBA : Lakers umiliati dai Raptors Beli e Spurs - brutto stop : Lakers-Raptors 107-121 Imbarazzante nei modi e nell'atteggiamento sconfitta interna dei Lakers, 4-6, che cadono fra le mura amiche senza lottare conto dei solidi Toronto Raptors, 9-1, trascinati da un ...

NBA 2019 - i risultati della notte (5 novembre) : Toronto e Milwaukee vincono ancora - cadono Spurs e Lakers : Sette partite nella notte NBA. I Milwaukee Bucks e i Toronto Raptors superano rispettivamente i Sacramento Kings e i Los Angeles Lakers nei due incontri più attesi della giornata e mantengono la testa della Eastern Conference. cadono i San Antonio Spurs contro gli Orlando Magic nonostante una buona prova di Marco Belinelli. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Nel primo incontro in programma ampio successo dei Milwaukee Bucks contro i ...