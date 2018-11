Nba | notte da record per Lebron | con 44 punti superato il mito Chamberlain

Nba 2019 - i risultati della notte (15 novembre) : LeBron James domina i Blazers - cadono Raptors - 76ers e Bucks - male gli Spurs di Belinelli - Jazz sommersi : Programma particolarmente ricco nella nottata NBA, con ben 22 squadre in campo, e le sorprese non sono mancate, come alcune prestazioni di livello assoluto. Il match più importante si è disputato allo Staples Centre di Los Angeles dove i Lakers hanno regolato i Portland Trail Blazers 126-117 ingranando la quarta vittoria consecutiva. La partita ha visto un buon inizio degli ospiti, sospinti dai soliti Damian Lillard da 31 punti, 8 rimbalzi e 11 ...

Nba - risultati della notte : debutto amaro per Butler - coach Casey torna e vince a Toronto : Orlando Magic-Philadelphia 76ers 111-106 Sembrava tutto pronto per festeggiare l'esordio con la nuova maglia, ma la prima di Jimmy Butler con i Philadelphia 76ers si è velocemente trasformata nell'...

Nba - risultati della notte : 4° ko in fila per Denver - Warriors ok senza Curry e Green : Denver Nuggets-Houston Rockets 99-109 Denver non vince più. Contro Houston arriva la quarta sconfitta consecutive dei Nuggets, l'ottava in fila contro la squadra texana, dopo un avvio di campionato ...

Nba - risultati della notte : Embiid domina Miami - Minnesota vince con Brooklyn : Miami Heat-Philadelphia 76ers 114-124 Tra i tanti lunghi della NBA, Hassan Whiteside possiede un posto speciale nel cuore di Joel Embiid, che contro di lui sembra tirare fuori sempre la miglior ...

Nba 2019 - i risultati della notte (13 novembre) : grande vittoria dei Clippers su Golden State - sconfitte per Toronto e San Antonio : Nottata ricca di emozioni in NBA con ben nove partite in programma. Non sono mancate le sorprese con le due capoliste entrambe sconfitte: i Golden State Warriors cedono ai Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, mentre i Toronto Raptors si arrendono ai New Orleans Pelicans. Sconfitta anche per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, mentre vincono Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Non delude le ...

Nba 2019 - i risultati della notte (12 Novembre) : Harden fa 40 e Houston vince. Ok Milwaukee e Portland - James trascina i Lakers : Sono sei le partite della notte NBA. Dopo il ko all’ultimo secondo contro i Clippers, i Milwaukee Bucks si riprendono subito ed espugnano il campo dei Denver Nuggets per 121-114 grazie soprattutto all’ottima prestazione di Brook Lopez, ormai diventato un tiratore molto affidabile visti i 28 punti a referto con 8/13 da tre punti. Tutto il quintetto dei Bucks va in doppia cifra, con Giannis Antetokounmpo che sfiora la tripla doppia (22 ...

Nba - risultati della notte : 40 di Harden per la 1vittoria interna di Houston - bene Bucks e Blazers - 10-3 - : Denver Nuggets-Milwaukee Bucks 114-121 Bel banco di prova per i Milwaukee Bucks, che a Denver infliggono ai Nuggets la loro terza sconfitta consecutiva, la quarta dall'inizio dell'anno, e raggiungono ...

Nba 2019 - i risultati della notte (11 novembre) : i Clippers di Gallinari sorprendono i Bucks - gli Spurs di Belinelli battono i Rockets : notte di 10 partite in NBA, notte di belle prestazioni, di attese e di due tempi supplementari giocati in campi diversi. Andiamo a vedere cos’è successo in una giornata che ha molto da raccontare, per numerosi versi. Due incontri si sono giocati nella prima serata europea, equivalente al pomeriggio americano: i Toronto Raptors dispongono senza troppi problemi dei New York Knicks per 128-112, indovinando una grande parte centrale di gara e ...

Nba - i risultati della notte : Golden State e Toronto continuano a vincere - si ferma OKC a Dallas : Golden State Warriors-Brooklyn Nets 116-100 Quinn Cook aveva già dimostrato lo scorso anno di poter essere molto utile alla causa Warriors, sostituto pro-tempore dell'infortunato Steph Curry. E non ...

Nba 2019 - i risultati della notte (9 Novembre) : Embiid show e Phildephia vince. Utah sconfigge Boston : Sono sette le partite della notte NBA. Un Joel Embiid in formato MVP trascina i Philadelphia 76ers alla vittoria 133-132 contro gli Charlotte Hornets dopo un tempo un supplementare. Una prestazione straordinaria del centro camerunese, che realizza il suo season high con 42 punti e ci aggiunge anche 18 rimbalzi. In casa Sixers c’è anche la tripla doppia sfiorata da Ben Simmons, che chiude con 22 punti, 13 assist ed 8 rimbalzi. Tornando alla ...

Nba - risultati della notte : Milwaukee distrugge Golden State - Boston rimonta da -22 : Golden State Warriors-Milwaukee Bucks 111-134 Vincere sul campo dei campioni in carica non è stato facile per nessuno negli ultimi quattro anni, ma farlo rifilando 23 punti di scarto e un ultimo ...

Nba 2019 - i risultati della notte (9 Novembre) : Milwaukee supera Golden State - i Clippers di Gallinari cadono a Portland : Quattro partite e qualche sorpresa nella notte NBA. I Golden State Warrios cadono in casa contro i Milwaukee Bucks. Sconfitta a Portland per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari nonostante l’ennesima ottima prestazione dell’azzurro. Ampia vittoria per Oklahoma City contro Houston, mentre Boston supera Phoenix al supplementare. Nel match più atteso i Golden State Warriors cadono in casa contro i Milwaukee Bucks per 111-134. La ...

Nba - risultati della notte : Philadelphia si sblocca in trasferta - Denver cade a sorpresa a Memphis : Indiana Pacers-Philadelphia 76ers 94-100 Da quando è cominciata l'era del "Process", ormai cinque anni fa, molte cose sono cambiate. Una, però, è rimasta sempre uguale: quando Philadelphia è andata a ...