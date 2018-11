NBA | Jimmy Butler | gioia a metà alla prima coi Sixers | ' Non si può perdere così'

NBA : Jimmy Butler arriva a Philadelphia - Shamet gli lascia la maglia n°23 : "Noi vogliamo vincere il titolo". Jimmy Butler è arrivato con un bel carico di aspettative a Philadelphia e le sue prima parole da giocatore dei Sixers , intercettato in auto fuori dall'aeroporto, ...

NBA - Joel Embiid e Ben Simmons accolgono Jimmy Butler : 'Con lui possiamo vincere' : Perdere a Memphis con una squadra inevitabilmente rimaneggiata, in back-to-back e reduci da un overtime vinto contro Charlotte, è soltanto un effetto collaterale del tornado che ha travolto ...

Mercato NBA : Jimmy Butler passa ai Philadelphia 76ers : I Minnesota Timberwolves sono finalmente riusciti a liberarsi dopo oltre un mese di trattative di Jimmy Butler, in rottura con la società dalla fine dell'estate e persona ormai di troppo e non più ...

Mercato NBA – Pazzesco! Jimmy Butler scambiato ai Sixers : ecco la trade che cambia le dinamiche ad Est : Timberwolves e Sixers trovano l’accordo per la cessione di Jimmy Butler: Philadelphia aggiunge un all-star ma sacrifica Saric, Minnesota prova a dare la scossa ad una stagione che rischia di naufragare Dopo settimane di guerra intestina, polemiche, richieste di cessioni, la preseason saltata, il reintegro in rosa con tanto di guerra a spogliatoio e staff tecnico e le prime uscite in regular season, come se niente fosse, da 21.3 punti, 5.2 ...

Mercato NBA – Jimmy Butler - assenza ingiustificata e protesta : vuole forzare la cessione : Jimmy Butler si prenderà un ‘periodo di pausa’ per costringere i Minnesota Timberwolves a forzare la sua cessione Negli ultimi giorni, la telenovela legata alla cessione di Jimmy Butler sembrava ormai sopita. Il giocatore, nonostante il malcontento, era sceso in campo nelle prime partite di regular season dei Timberwolves, risultando spesso decisivo. Nessun problema dunque, ma solo all’apparenza. La notte appena trascorsa infatti, Jimmy ...

NBA - Houston torna all'attacco di Jimmy Butler : offerte fino a 4 prime scelte future : Ecco perché la notizia che rimbalza da uno degli insider più accreditati del mondo NBA, il solito Adrian Wojnaroski, è da prendere in seria considerazione: dopo l'impasse nelle trattative tra ...

Mercato NBA – I Rockets vanno all-in su Jimmy Butler : ecco l’offerta che fa vacillare i Timberwolves : Gli Houston Rockets vogliono Jimmy Butler, la franchigia texana cerca l’accordo con i Timberwolves: ecco la base della trade La telenovela sull’addio di Jimmy Butler dai Minnesota Timberwolves si arricchisce di un’altra puntata davvero particolare. Raffreddatosi l’interesse degli Heat, sull’ex Chicago Bulls si sarebbero fiondati gli Houston Rockets. Nonostante l’arrivo di Carmelo Anthony infatti, GM dei texani, Daryl Morey, vorrebbe ...

NBA – Andrew Wiggins commenta il caso Butler : “ecco cos’è successo fra me e Jimmy” : Andrew Wiggings fa chiarezza sulla situazione riguardante Jimmy Butler all’interno dello spogliatoio Timberwolves, commentando anche le dicerie sui rapporti tesi con l’ex Bulls Nonostante la richiesta di cessione estiva, i tentativi di trade falliti e la rabbia sfogata in allenamento, Jimmy Butler, in queste prime uscite stagionali, è apparso un punto fermo del roster dei Timberwolves. Allarme rientrato dunque per l’ex Bulls, almeno ...

NBA – Jimmy Butler parla da… leader : “ho 81 partite da giocare con i Timberwolves - noi grintosi nonostante il ko” : nonostante la sconfitta contro i San Antonio Spurs, ma soprattutto il suo status, che lo vede solo in attesa che gli venga comunicata la sua prossima squadra, Jimmy Butler parla da leader e trascina i Timberwolves nonostante abbia chiesto la cessione, nonostante abbia spaccato lo spogliatoio e nonostante aspetti praticamente solo che gli venga comunicata quale sarà la sua prossima squadra, Jimmy Butler è scero regolarmente in campo con i ...

NBA – Kevin Garnett la tocca piano : “trade Jimmy Butler? Il proprietario dei Timberwolves non capisce un cazzo” : L’ex giocatore dei Timberwolves, Kevin Garnett, è intervenuto duramente sulla questione relativa alla trade di Jimmy Butler: ‘The Big Ticket’ ha attaccato il proprietario della franchigia Glen Taylor In casa Timberwolves continua a tenere banco il caso Jimmy Butler. Nonostante la richiesta di cessione, il giocatore continua a restare in Minnesota, visto che ogni potenziale trade è stata rifiutata o è fallita appena prima ...

NBA - Jimmy Butler è pronto al ritorno : 'DeRozan - stiamo arrivando' : ... sia in diretta che in replica, sui canali di Sky Sport e che vedrà impegnato anche Marco Belinelli, al suo secondo esordio con la maglia degli Spurs. Appuntamento alle 2.30 per la palla a due tra ...

NBA – Il proprietario dei Timberwolves : “capisco Thibodeau - ma Jimmy Butler va ceduto” : Glen Taylor, proprietario dei Timberwolves, ha detto la sua sulla trade riguardante Jimmy Butler: nonostante la volontà di coach Thibodeau, il giocatore deve essere ceduto Jimmy Butler non sarà più un giocatore dei Timberwolves. Nonostante la trade con Miami, già fatta e finita, sia saltata dopo una clamorosa telefonata fra Pat Riley e coach Thibodeau (finita con irripetibili insulti), nonostante Butler sia tornato ad allenarsi, spaccando ...

NBA - Jimmy Butler è rimasto a Minnesota : ecco perché : Un fulmine a ciel sereno. La richiesta di trade di Jimmy Butler, datata 18 settembre, aveva scosso Minneapolis. Caso raro per una vicenda di casa Wolves, non esattamente il primo pensiero in città, ...

NBA – Già scambiato e separato in casa - ma Jimmy Butler sarà in campo con i Timberwolves all’esordio : Nonostante la richiesta di cessione, lo scambio con gli Heat saltato all’ultimo secondo e le liti in allenamento, Jimmy Butler sarà in campo con i Timberwolves all’inizio della stagione Quello che sta accadendo ad inizio stagione in casa Timberwolves é paradossale. Dopo aver chiesto a gran voce la cessione, Jimmy Butler, rimasto ad oggi ancora in Minnesota rischia di diventare un problema serio per la franchigia. Dopo aver ...