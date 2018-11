Nazionale | il diktat del Ct Mancini | “voglio un’Italia che diverta”

sportfair

: RT @Npaolins: Qui c’è tutto. Dato che loro sono metà, il calcio è loro. Negli ultimi anni hanno affossato il calcio italiano, la nazionale… - Zelgadis265 : RT @Npaolins: Qui c’è tutto. Dato che loro sono metà, il calcio è loro. Negli ultimi anni hanno affossato il calcio italiano, la nazionale… - Npaolins : Qui c’è tutto. Dato che loro sono metà, il calcio è loro. Negli ultimi anni hanno affossato il calcio italiano, la… - toxstorm : RT @Diogene55: @rekotc @Stocca64 E questo è l' ennesimo grande marchio ITALIANO che se ne va...La disastrosa politica ANTI-ITALIANA dei Gov… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Italia, Robertoè pronto ad affrontare il Portogallo con la suache deve essere spettacolare e divertente a detta del Ct “A inizio torneo il nostro obiettivo era cercare di arrivare alla fase finale della Nations League, sin dalla prima partita, abbiamo perso in Portogallo facendo giocare una squadra molto giovane, una sconfitta che ci poteva anche stare, ma ora abbiamo la chance di poterli battere a San Siro, dobbiamo pensare a questo, poi vedremo quello che accadrà in Portogallo-Polonia“. Lo ha detto il commissario tecnico dellaazzurra, Roberto, in un’intervista rilasciata all’account Twitter della(Vivo_Azzurro) a due giorni dalla sfida del Meazza contro i lusitani campioni d’Europa. “Il nostro primo obiettivo è quello di fare un’ottima partita, di giocare bene come abbiamo fatto negli ...