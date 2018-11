Nations League – Torna in campo l’Italia per la super sfida contro il Portogallo | le

Probabili formazioni Italia-Portogallo - Nations League calcio 2019 : Roberto Mancini pensa ad Immobile al centro del tridente offensivo : Sabato 17 novembre alle 20.45 l’Italia affronterà il Portogallo nell’ultima sfida della fase a gironi della Nations League 2019 di calcio. A San Siro gli azzurri devono battere i lusitani per poter sognare la qualificazione alla Final Four, che arriverà poi in caso di un risultato favorevole nella successiva sfida tra Portogallo e Polonia (clicca qui per le possibili combinazioni per la qualificazione). Andiamo quindi a scoprire le scelte dei ...

Uefa Nations League - Vademecum alle ultime due giornate : Il nuovo torneo targato Uefa è ormai agli sgoccioli. O, almeno, la sua prima parte. Riteniamo utile darvi quindi un quadro generale analizzando brevemente le situazioni dei vari gironi, andando a vedere quali giudizi siano già stati espressi, quali stanno per arrivare e quali invece ci terranno incollati fino all’ultima giornata.Buona lettura carissimi! Tutti i nostri pronostici della UNL UNL League AGruppo 1La Germania potrebbe ...

Pronostico - analisi e probabili formazioni Olanda-Francia - Uefa Nations League 16-11-2018 : Uefa Nations League 2018-19, 5^ giornata Gruppo A , analisi e Pronostico di Olanda-Francia, venerdì 16 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. L’Olanda ospita la Francia al De Kuip Stadium di Rotterdam, ed ha bisogno di battere la squadra ospite per mantenere vive le speranze andare avanti nel Gruppo 1 della Lega A, della Uefa Nations League . La Francia, nel frattempo, ha solo bisogno di evitare la sconfitta per garantirsi ...

Nations League - stasera Croazia-Spagna in diretta su Canale 5 e Sportmediaset.it : Strano a dirsi ma Croazia-Spagna di stasera, diretta esclusiva su Canale 5 e Sportmediaset.it alle 20:45, è una sfida testacoda del gruppo 4 della Lega A di Nations League . I vice-campioni del mondo, dopo lo 0-6 "dell'andata", vogliono vendicarsi anche per evitare la retorcessione nella Lega B ma le Furie Rosse con tre punti accederebbero alle semifinali dirette. Un pari servirebbe a poco a ...

Nations League : Croazia-Spagna in diretta tv su Canale 5 : Nella settimana senza campionati e coppe la scena calcistica è catturata dalle nazionali con la Nations League in primo piano. Insieme a Italia-Portogallo che ci riguarda da vicino, una delle sfide più interessanti del calendario internazionale di questi giorni è senza dubbio Croazia-Spagna. Gara valida per il Gruppo 4 di Nations League A. Un girone comandato dagli iberici ma dove tutto è ancora possibile. Infatti, a due partite dal termine le ...

Calcio - Nations League 2019 : l’Italia si qualifica alla Final Four se…Tutte le possibili combinazioni. Obbligatorio battere il Portogallo : Sabato 17 novembre (ore 20.45) si giocherà Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di Calcio. Allo Stadio San Siro di Milano si tornerà in campo a poco più di un anno di distanza dal tragico giorno che segnò la nostra mancata qualificazione ai Mondiali, questa volta bisognerà dunque scacciare lo spettro della Svezia e andare a caccia di un risultato di assoluto prestigio per potersi rilanciare e iniziare a vedere la luce ...

Calcio - Nations League 2019 : Spagna a caccia della vittoria in Croazia per blindare il primo posto - Grecia-Finlandia decisiva per la promozione in Lega B : Oggi prenderanno il via le partite dell’ultima finestra dedicata alla fase a gironi della UEFA Nations League 2018-2019, con nove sfide in programma tra cui alcuni scontri diretti fondamentali che decideranno le sorti dei vari raggruppamenti. La sfida di cartello della giornata è sicuramente Croazia-Spagna, con gli iberici che hanno la possibilità di festeggiare il primo posto nel gruppo 4 della Lega A e la conseguente qualificazione alle ...

Nations League - Italia-Portogallo per la Final Four. Gli azzurri si qualificano se... : Roma, 15 novembre 2018 " L' Italia è ufficialmente salva nella Serie A della Nations League dopo aver battuto a domicilio la Polonia , ma ha ancora una chance di qualificarsi alla Final Four. E' ...

Calendario Nations League calcio 2019 - gli orari delle partite di oggi e come vederle in tv. Il programma completo : Si apre, con la pausa dedicata alle Nazionali, l’ultima parte per quanto riguarda la Nations League di calcio. Il programma del week-end scatta con due incontri sulla carta davvero interessanti. Andiamo a scoprire gli orari delle partite di oggi (giovedì 15 novembre) e come vederle in TV. Nations League giovedì 15 novembre GRUPPO 2: 15 novembre, ore 20.45: Belgio-Islanda La partita sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport. Sarà ...

Pronostico San Marino vs Moldavia - UEFA Nations League 15-11-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-19, 5^ giornata di Lega D Gruppo 2, Analisi e Pronostico di San Marino-Moldavia, giovedì 15 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.San Marino-Moldavia, giovedì 15 novembre. I giochi sembrano ormai fatti per la qualificazione alla Lega C. Anche il Gruppo 2 si prepara a dare gli ultimi verdetti, ma per San Marino questo discorso è ormai chiuso da tempo. Discorso opposto per la Moldavia che non vuole ...

Pronostico Lussemburgo vs Bielorussia - UEFA Nations League 15-11-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-19, 5^ giornata di Lega D Gruppo 2, Analisi e Pronostico di Lussemburgo-Bielorussia, giovedì 15 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Lussemburgo-Bielorussia, giovedì 15 novembre. Dopo il 3-0 rifilato al San Marino, il Lussemburgo ospita la Bielorussia in un match determinante per decidere le prime due posizioni di classifica. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Lussemburgo e ...

Pronostico Ungheria vs Estonia - UEFA Nations League 15-11-2018 e analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 2, quinta giornata, analisi e Pronostico di Ungheria-Estonia, giovedì 15 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Ungheria-Estonia è una sorta di “spareggio” per evitare il declassamento nella Lega D della Nations League. La classifica dice che con una vittoria gli ungheresi (terzi a quota 4) condannerebbero i baltici (quarti ed ultimi a 1) alla retrocessione, mentre in caso di ...

Nations League - Italia-Portogallo - probabile formazione azzurra : torna Immobile : Italia-Portogallo è l'ultimo impegno azzurro in Nations League e si giocherà sabato 17 novembre. La squadra di Roberto Mancini, 4 punti in classifica dopo 3 gare giocate, punterà a vincere per scavalcare in graduatoria i lusitani, privi ancora di Cristiano Ronaldo, che di punti invece ne hanno sei. Va detto però che il Portogallo poi dovrebbe ancora giocare l'ultima partita contro la Polonia. In ogni caso, una volta scongiurata la retrocessione, ...

Calcio - Nations League 2019 : lotta per le Final Four accesissima con Spagna e Francia ad un soffio dal traguardo. Germania e Croazia a rischio retrocessione : A partire da domani comincerà l’ultima finestra per le Nazionali dedicata alla fase a gironi della prima edizione della UEFA Nations League, che culminerà con le Final Four da disputare a giugno del 2019. Nessuna squadra ha già conquistato il pass per le Finali, perciò si deciderà tutto nei prossimi giorni con le ultime due giornate dei quattro raggruppamenti della Lega A. Non si gioca però solo per alzare la Coppa di questa edizione, ...