Nascose per 2 anni la figlia nel bagagliaio dopo il parto | madre a processo in Francia

Una falla del software ha messo a rischio per anni 500 mila utenti di Google. "Nascose tutto" : Il difetto era stato scoperto - secondo il Wall Street Journal - già la scorsa primavera e riguardava gli utenti di Google+. Ma il colosso di Mountain View non ne aveva dato notizia temendo conseguenze. Ora si appresta ad annunciare la chiusura del suo social in crisi perenne