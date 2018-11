Napoli | scontri tra polizia e centri sociali | 15enne ferito al volto Le immagini della

Napoli - centri sociali contestano Salvini : scontri con la polizia - un giovane ferito : scontri con la polizia e un 15enne ferito alla testa nelle proteste per la visita di Matteo Salvini a Napoli. Il centro sociale Insurgencia ha contestato il ministro dell’Interno, in città per partecipare al comitato per l’ordine e la sicurezza, con un corteo arrivato fin dentro la Galleria Umberto, a poche decine di metri dalla Prefettura, dove era in corso la riunione del vicepremier con le autorità locali. Il loro avvicinamento al ...

Salvini a Napoli - scontri in strada tra centri sociali e forze dell’ordine Diretta : I disordini scoppiati per la riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica nella Prefettura partenopea, presieduta dal ministro dell’Interno

Champions - scontri prima di Napoli-Liverpool : ferito un tifoso inglese : Questa sera alle ore 21, allo stadio San Paolo, il Napoli di Carlo Ancelotti ospiterà il Liverpool di Jurgen Klopp nell'atteso match di Champions League, valido per la seconda giornata. Gli azzurri ...

Napoli-Liverpool - scontri prima del match : ferito tifoso inglese/ Ultime notizie Champions League - 28 fermati : Napoli-Liverpool, scontri prima del match: ferito tifoso inglese. Ultime notizie Champions League, maxi-rissa in centro città: fermate ventotto persone(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:18:00 GMT)

Scontri tra i tifosi a Napoli : ferito un sostenitore del Liverpool : Aggressione da parte di un gruppo di napoletani a un gruppo di tifosi del Liverpool. È accaduto questa notte in via Cesare Rossarol. Il bilancio è di un ferito lieve. Poco dopo la mezzanotte, davanti ...

Napoli-Liverpool - scontri prima del match : ferito un tifoso dei Reds in pieno centro : Un vero e proprio raid, avvenuto la scorsa notte nel centro di Napoli. Alcuni tifosi napoletani hanno aggredito alcuni tifosi del Liverpool che passeggiavano in via Cesare Rossarol e facilmente ...