Napoli | Salvini | “Contro emergenza rifiuti imporremo un termovalorizzatore per ogni

ilfattoquotidiano

: #Salvini oggi a Napoli. L'intervista al Mattino: «Clandestini via, poi toccherà a chi è pericoloso» - LegaSalvini : #Salvini oggi a Napoli. L'intervista al Mattino: «Clandestini via, poi toccherà a chi è pericoloso» - LegaSalvini : #Salvini torna a Napoli: 'Riportiamo la legalità in tutti i quartieri e i palazzi'“ - Corriere : Salvini a Napoli, scontri degli antagonisti con le forze dell’ordine: un ferito Live -

(Di giovedì 15 novembre 2018) “Temo che si rischi il disastro ambientale. Non c’è programmazione e c’è incapacità. Potrei pensare che non si siano costruiti i termovalorizzatori perché c’è qualche interesse. Occorre il coraggio di dire che serve unperprovincia. Ormai le nuove tecnologie provano che non c’è assolutamente alcun impatto sulla salute. Voglio pensare che ci sia solo incapacità amministrativa: posso solo dire però che c’è qualche inchiesta in corso, e non dico altro. In Campania è a rischio la salute dei cittadini come in nessun altra regione italiana. A metà gennaio andrà in manutenzione l’unicodella regione. Se c’è di mezzo la salute dei bimbi quello che non arriva dal basso lo puoi imporre dall’alto. Io li mangi o li valorizzi. Se non trovano la localizzazione per unper ...