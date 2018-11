Napoli | centri sociali contestano Salvini | scontri con la polizia | un giovane ferito

Salvini a Napoli - scontri in strada tra centri sociali e forze dell’ordine Diretta : I disordini scoppiati per la riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica nella Prefettura partenopea, presieduta dal ministro dell’Interno

Napoli - il rimpasto monocolore di de Magistris : spazio a DemA e alla sinistra vicina ai centri sociali - fuori i Verdi : La conferenza stampa di presentazione è in agenda oggi, venerdì 25 ottobre, a mezzogiorno e mezzo. Ma non c’è suspence sui nomi del rimpasto in giunta a Napoli annunciato quasi dodici mesi fa. Con tempi di cottura così lunghi poteva essere un rimpastone e invece sarà un rimpastino. I nuovi assessori sono due, il sindaco arancione Luigi de Magistris ha già lasciato trapelare da settimane i loro nomi. Si tratta di Laura Marmorale e Monica ...

Napoli - corteo contro immigrazione e centri accoglienza : "Basta Cas" : Tutti i giorni la cronaca locale ci parla di episodi di violenza compiuti da immigrati clandestini . Cosa che fa scattare un vero e proprio coprifuoco serale per gli abitanti e i commercianti della ...

Napoli - corteo contro immigrazione e centri accoglienza : “Basta Cas” : C"è stata più di qualche tensione stamani durante il corteo organizzato da Fratelli d"Italia a Napoli.La manifestazione è nata innanzitutto come atto di solidarietà nei confronti del consigliere Mario Maggio, aggredito mentre riprendeva delle scene con cui attestare l"estremo degrado del quartiere Vasto.Partito da piazza Principe Umberto, sede di uno dei tanti mercatini notturni ed abusivi della zona, il corteo si è mosso per le vie del ...

Reddito di cittadinanza - è flop centri per l'impiego : a Napoli pratiche ancora con la penna : 'No, qui non c'è il Centro per l'impiego. Tanto tempo fa questa era la sede del vecchio collocamento, ora ci sono gli uffici dell'Ispettorato del lavoro'. I due cortesi uscieri in via Vespucci ...

Striscioni e carta igienica dedicati a Salvini : la protesta dei centri sociali a Napoli : 'Mai con Salvini' e 'Napoli non si lega' sono gli slogan della protesta organizzata dai centri sociali contro la presenza del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in visita nel capoluogo campano. ...

Centri sociali e migranti in piazza a Napoli contro Salvini : Napoli, 2 ott., askanews, - I Centri sociali di Napoli si sono dati appuntamento a Napoli in via Toledo per protestare contro la visita a Napoli del ministro dell'interno Matteo Salvini, vicepremier e ...

Matteo Salvini a Napoli promette ordine. La protesta dei centri sociali : È il giorno di Matteo Salvini in visita a Napoli. "Al di là delle belle parole mi impegno entro la fine e dell'anno a portare cento uomini delle forze dell'ordine a Napoli per controllare via per via, palazzo per palazzo". Ha detto il ministro dell'Interno al termine dell'incontro con il parroco del Rione Vasto a Napoli. "Nel quartiere del Vasto - ha aggiunto Salvini - siamo già scesi da mille a seicento immigrati, ...

Salvini e la tappa a Napoli : 'Orgoglioso d'incontrare i napoletani perbene. Centri sociali? Perditempo' : 'Sono orgoglioso di essere a Napoli da ministro. Se qualche perditempo dei Centri sociali intende contestarmi sappia che sarò ben contento di incontrare la stragrande maggioranza dei napoletani: gente ...

