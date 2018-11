Musica | esce Rock-a-my-head | il nuovo album degli Statale 66

15 novembre 2018 : "De vos som amorós" [ Musica rinascimentale del Duca di Calabria] a Palazzo Pesce - Mola di Bari : È in questo contesto che vede la luce un raffinato tipo di canzone popolare, utilizzata negli spettacoli organizzati in occasione delle superbe feste di gala " che si tengono soprattutto nel periodo ...

Beppe Vessicchio - il saggio ‘La Musica fa crescere i pomodori’ diventa un concerto : “Così le note influiscono sui recettori del nostro corpo” : “Pronti, partenza, via”. Il 5 novembre 2018, al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi il saggio di musicoterapia La musica fa crescere i pomodori si trasformerà in un concerto . Prima assoluta nazionale con il celebre maestro Beppe Vessicchio protagonista assieme al suo ensemble I Solisti del sesto armonico. Dalle arie di Vivaldi alle hit fusion dei Weather Report passando per i soundtrack di Ennio Morricone, il canto nazionalpopolare di Domenico ...

Una nuova stagione in partenza per 'Musica in Crescendo' : ... per questo l'associazione ha programmato delle giornate aperte per far conoscere da vicino ai ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo della musica i corsi che sarà possibile seguire. Docenti e ...