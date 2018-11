Muos | ministra Trenta ritira l’avvocatura ma al tribunale resta la memoria

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 novembre 2018) Una richiesta per cambiare atteggiamento nel processo contro ilmessa nero su bianco dal ministero della Difesa: “Si chiede, ove normativamente previsto, di recedere dalla posizione processuale precedentemente assunta (anche ed eventualmentendo le memorie già depositate da codesta avvocatura)”. così si legge nella nota firmata dal capo dell’ufficio legislativo del ministero della Difesa, Salvatore Longo. Una nota inviata il 26 ottobre, il giorno prima delle dichiarazioni di Luigi Di Maio che durante un breve tour siciliano (a Scordia, in provincia di Catania), annunciò che riguardo al“nei prossimi giorni” ci sarebbero state “novità”. La nota del ministero era già stata inviata eaveva risposto il giorno stesso: il termine perre la(30 giorni dall’udienza del 14 novembre) era scaduto, ma visto il nuovo indirizzo del ministero, non ...