Movember | un paio di baffi per la prevenzione

gqitalia

: Movember, un paio di baffi per ricordarsi di fare prevenzione! - LILTGenova : Movember, un paio di baffi per ricordarsi di fare prevenzione! - paginemediche : La prevenzione sotto un paio di baffi. È #Movember: il mese dedicato alla salute maschile. L'invito è quello di tag… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Se ottobre è il mese dedicato alle donne e all’informazione dell’importanza dellaal tumore al seno, novembre invece è il MoveMen, ovvero il mese che si occupa di sensibilizzare gli uomini sull’importanza di curare malattie come il tumore alla prostata. L’iniziativa arriva in Italia grazie a LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e si svolge a livello internazionale prendendosi cura della salute maschile a 360° con attività di, come la diagnosi precoce. Vi chiederete: cosa c’entra il mondo della bellezza? Da anni, esattamente dal 2003, è partita una challenge, detta(moustache + november), in cui gli uomini si fanno crescere iper rendere virale l’importanza di questo argomento. Lo scopo finale? Raccogliere fondi, oltre a educare sul tema. A sostenere la causa anche L’Oréal Paris, attraverso la ...