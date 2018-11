Moto | Rossi | capiamo se siamo competitivi

Valentino Rossi - GP Valencia MotoGP 2018 : “Importante verificare se anche qui saremo veloci” : Giorno di conferenza stampa a Valencia (Spagna), sede dell’ultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Un weekend che non avrà una gran valenza riguardo al campionato visto che il titolo è stato già vinto dallo spagnolo Marc Marquez. Tuttavia questa gara sarà importante per dare l’occasione a chi non si è ancora imposto di ambire al “successo di tappa”. E’ il caso di Valentino Rossi, reduce dalla grande delusione di ...

MotoGp - Valentino Rossi e quel retroscena su Pedrosa : “prima che debuttasse in classe regina - mi spaventava…” : Il pilota della Yamaha ha parlato in conferenza stampa del Gp di Valencia, soffermandosi anche sulla pRossima stagione Ultimo appuntamento della stagione di MotoGp, cala il sipario sul Mondiale 2018, dominato da Marc Marquez e dalla Honda. Prima di ripartire di slancio con i primi test del 2019 in programma martedì, c’è il Gp di Aragon da rispettare, una gara che molti piloti puntano a vincere per chiudere in bellezza un anno lungo e ...

MotoGP - GP Valencia 2018 : Marc Marquez obiettivo Tripla Corona - Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : si attendono risposte : Ultimo weekend della stagione per i centauri del Motomondiale 2018. I giudizi sono stati emessi nella loro quasi totalità: Marc Marquez e la Honda campioni del mondo in MotoGP. Quasi perché un altro titolo deve essere assegnato, ovvero quei dei singoli team, e in questo senso la squadra di Marquez ha concrete possibilità per centrare il bersaglio grosso avendo 39 punti sulla Yamaha Factory Racing. E così, Marc, laureatosi per la settima volta in ...

MotoGP GP Valencia. Rossi : "Pista difficile per noi - ma siamo migliorati". Vinales : "Terzo posto mondiale è l'obiettivo" : Il successo del mondiale 2013 gli permise di laurearsi campione del mondo della Moto3. "Arrivo a Valencia con un mood molto positivo. Dopo gli ultimi tre round in Asia e Oceania, ho passato del tempo ...

MotoGp – Vinales lancia la sfida a Valentino Rossi : “ecco il mio obiettivo per Valencia” : Maverick Vinales pronto a dare il 100% nell’ultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: lo spagnolo della Yamaha sfida Valentino Rossi per il terzo posto Mondiale E’ tutto pronto per l’ultimo round della stagione 2018 di MotoGp. Marquez non vede l’ora di festeggiare davanti al suo pubblico, dopo le celebrazioni nella sua Cervera, mentre in casa Yamaha ci sarà un’appassionante sfida tra Rossi e Vinales ...

Valentino Rossi - GP Valencia MotoGP 2018 : “La Yamaha va forte. Cercheremo di chiudere al meglio la stagione” : Nel pRossimo weekend calerà il sipario sul Mondiale 2018 di MotoGP. A Valencia, sede dell’ultimo round dell’annata, ci si andrà quasi a cuor leggero perché Marc Marquez e la Honda hanno già conquistato i loro titoli iridati (piloti e costruttori). L’ultimo nodo da sciogliere riguarda la graduatoria dei singoli team ma anche in questo casa la squadra di Marc ha un notevole vantaggio e potrà verosimilmente firmare il suo ...

MotoGP Rossi-Viñales : Valencia decide la sfida interna : Il sipario stagionale di Valencia decreterà il miglior pilota Yamaha dell'anno, visto che Rossi e Viñales arrivano all'appuntamento conclusivo del mondiale separati di soli 2 punti, a favore del ...

MotoGp – Valentino Rossi motivato per il Gp di Valencia : “vorremmo finire la stagione con un buon risultato” : Le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Valencia: il Dottore carico e motivato in vista dell’ultimo round della stagione 2018 di MotoGp E’ tutto pronto per l’ultimo round della stagione 2018 di MotoGp. Marquez non vede l’ora di festeggiare davanti al suo pubblico, dopo le celebrazioni nella sua Cervera, mentre in casa Yamaha ci sarà un’appassionante sfida tra Rossi e Vinales per il terzo posto ...

Romano Fenati torna in Moto3 nella prossima stagione : La voglia di rimettersi in gioco e di tornare in pista ha avuto il sopravvento su tutto e tutti. Romano Fenati non ha appeso i guanti al chiodo come aveva dichiarato a caldo dopo la vicenda Manzi che ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP della Comunitat Valenciana : Il Motomondiale si appresta a vivere l’ultimo appuntamento della stagione, che si disputa come di consueto a Valencia sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Valentino Rossi si presenta all’ultimo weekend stagionale dopo la grande delusione di Sepang, in cui ha condotto la gara in modo magistrale sin dalla prima curva del primo giro per poi scivolare a 4 giri dalla fine regalando il successo di tappa a Marc Marquez. Il Dottore non ...

General Motors : Taxi robot in strada dal prossimo anno : Recentmente, il Dipartimento dei Veicoli a motore della California (DMV) ha rilasciato il primo permesso statale per testare auto senza conducente su strade pubbliche. Il 1 Novembre, alla conferenza DealBook del New York Times a New York, l’amministratore leggi di più...

MotoGp - Pernat e quel retroscena su Valentino Rossi : “ecco cosa ha fatto appena ha notato il risveglio della Yamaha” : Il manager italiano ha analizzato la prestazione di Valentino Rossi in Malesia, svelando un piccolo retroscena L’amarezza resta, soprattutto analizzando la prestazione compiuta da Valentino Rossi in Malesia. Il Dottore avrebbe meritato il successo a Sepang, se non fosse stato per quella caduta costata tantissimo al pesarese. AFP/LaPresse Una gara che ha riacceso i riflettori sul pilota della Yamaha, rimasto all’ombra in questa ...

MotoGp – Urla disperate ed un boato pazzesco : la reazione alla caduta di Valentino Rossi dei fan in tribuna in Malesia [VIDEO] : La reazione dei tifosi del Dottore in tribuna dopo la caduta di Valentino Rossi al Gp della Malesia Dopo una gara impeccabile, dominata fin dal primo giro, Valentino Rossi ha detto addio ad ogni speranza di vittoria al Gp della Malesia a quattro giri dal termine della corsa, a causa di un’amarissima caduta. Una scivolata che ha lasciato delusi tantissimi tifosi del Dottore ed è proprio la loro reazione in tribuna che sta facendo il ...

MotoGp – Lorenzo ed i complimenti a Valentino Rossi - Jorge chiarisce il perchè del suo gesto : “se un rivale è strepitoso lo devi dire” : Jorge Lorenzo commenta la sua pRossima stagione dopo il mancato Gp di Malesia ed il ritorno in Europa per l’appuntamento di Valencia Jorge Lorenzo, assente dagli ultimi appuntamenti del campionato di MotoGp per infortunio, si è presentato a Milano in occasione dell’EICMA. Ai microfoni di Gazzetta dello Sport, il pilota spagnolo ha parlato della sua stagione, l’ultima in Ducati prima dell’approdo in Honda. “Ho ...