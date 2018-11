MotoGp – Marquez favorito per l’ultimo round dell’anno | le quote per il Gp di Valencia

MotoGp - GP Valencia 2018 : Marc Marquez obiettivo Tripla Corona - Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : si attendono risposte : Ultimo weekend della stagione per i centauri del Motomondiale 2018. I giudizi sono stati emessi nella loro quasi totalità: Marc Marquez e la Honda campioni del mondo in MotoGP. Quasi perché un altro titolo deve essere assegnato, ovvero quei dei singoli team, e in questo senso la squadra di Marquez ha concrete possibilità per centrare il bersaglio grosso avendo 39 punti sulla Yamaha Factory Racing. E così, Marc, laureatosi per la settima volta in ...

MotoGp – Marquez a Valencia per lottare : “ecco quale sarebbe la conclusione perfetta” : Le sensazioni di Marc Marquez alla vigilia dell’ultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: le parole dello spagnolo della Honda prima del Gp di Valencia E’ un Marc Marquez sicuramente sereno e rilassato, quello che arriva al Gp di Valecia, l’ultimo round della stagione 2018 di MotoGp. Lo spagnolo della Honda è già certo del suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, già festeggiato nella sua ...

MotoGp – Quando i festeggiamenti diventano una questione di politica : Marquez dice no al balcone del Comune : Marc Marquez e la festa di Cervera: Quando le celebrazioni diventano una questione di… politica Marc Marquez ha festeggiato qualche giorno fa a Cervera il suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina. Alla vigilia dell’ultima gara della stagione 2018, in programma domenica a Valencia, lo spagnolo della Honda ha celebrato la sua vittoria con amici e parenti nella sua città. AFP/LaPresse Alla vigilia della grande ...

MotoGp – Tra paure ed emozioni - la madre di Marquez si racconta : “da madre preferirei non corressero” : La madre di Marc Marquez tra paura e soddisfazioni: Roser svela le sue emozioni e rimane con i piedi per terra Marc Marquez ha festeggiato nella sua Cervera il settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, matematicamente suo già dal Gp del Giappone. In attesa della grande festa di Valencia, dove domenica si disputerà l’ultimo round della stagione 2018 di MotoGp, lo spagnolo è stato celebrato nella sua città natia con ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Abbiamo una buona base in vista del 2019. Perdere da Marquez è diverso che perdere da Lorenzo” : Il Mondiale di MotoGP 2018 sta andando ormai in archivio. Nel prossimo weekend si terrà l’ultimo atto, a Valencia (Spagna), e ormai i giochi sono chiusi su tutti i fronti, visti i successi dell’iberico Marc Marquez e della Honda nella graduatoria riservata ai piloti e ai costruttori. Va da sé che l’interesse sia su quel che accadrà l’anno venturo, già pensando ai test che saranno immediatamente successivi alla corsa ...

MotoGp - a tutto Dovizioso : il rapporto burrascoso con Lorenzo ed il “pericolo in pista” Marc Marquez : Andrea Dovizioso ha parlato di alcuni dei suoi colleghi, ma anche delle velleità della Ducati cresciuta molto in queste ultime gare di MotoGp Andrea Dovizioso è tornato a parlare in vista dell’ultimo GP della stagione che si correrà in quel di Valencia. Lo ha fatto ai microfoni di Motorsport, parlando della sua stagione ma anche degli screzi con il compagno Lorenzo, che nella prossima annata lascerà la Ducati. La moto di Dovizioso ...

MotoGp – Tutta la famiglia di Marquez alla festa di Cervera : sul palco con Marc il fratello ed il… nonno! [VIDEO] : Marc Marquez a Cervera festeggia con i suoi tifosi il settimo titolo mondiale, al mega party non mancano mamma, fratello e… nonno! Marc Marquez torna a casa e fa festa: il pilota della Honda rifesteggia il suo settimo titolo mondiale nel paese dov’è nato e cresciuto con i fan e la famiglia. Il 25enne di Cervera, di nuovo a casa, ha potuto dare sfogo alla sua gioia per il fantastico traguardo raggiunto con la Honda. Grande la ...

MotoGp - Marquez : «Prima festeggio - poi voglio il Triple Crown» : ROMA - Una grande festa con amici e famiglia per festeggiare il titolo piloti, poi l'ultima gara dell'anno a Valencia dove proverà a far vincere al suo team il mondiale per squadre e poi subito al ...

MotoGp – Lorenzo - i futuri insegnamenti di Marquez e il difficile 2018 : “imparerò da lui” : Jorge Lorenzo pronto ad imparare da Marc Marquez nel 2019: le sensazioni del maiorchino della Ducati dopo una stagione complicata E’ in corso da qualche giorno l’EICMA 2018: tanto spettacolo e tantissime novità, tra incontri speciali con i campioni delle due ruote. Presente a Milano, sia per Ducati che per Shark, Jorge Lorenzo ha avuto modo di firmare autografi e scattare foto con i suoi tifosi, ma anche di raccontare alla ...