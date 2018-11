Moto2 | GP Valencia 2018 | Bagnaia e Marini a caccia del titolo costruttori per chiudere in

oasport

(Di giovedì 15 novembre 2018) L’ultimo appuntamento della stagione del Motomondiale è ormai alle porte, infatti questo fine settimana andrà in scena il Gran Premio della Comunitàna sulla pista intitolata a Ricardo Tormo. La lotta per il Mondiale disi è già decisa due settimane fa a Sepang con il fantastico successo di un Francesco “Pecco”che ha pienamente meritato ilper la sua grande costanza e la sua capacità di andare forte sia in qualifica che in gara, un aspetto che ha invece penalizzato il suo grande rivale portoghese Miguel Oliveira. Anche se iliridato è già stato assegnato a causa degli incolmabili 32 punti che dividono l’azzurro dal lusitano, c’è ancora un campionato in bilico, quello riservato ai team. La classifica infatti vede in testa il Red Bull KTM Ajo con 22 lunghezze di margine sullo Sky Racing Team VR46 di Lucae Francesco ...