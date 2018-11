Morte della contessa Vacca Agusta | «Raggio parli dei gioielli»

Marianna Pepe : un mix di farmaci - alcol e altre sostanze prima della Morte : Una grave insufficienza cardiorespiratoria provocata dall'assunzione di farmaci, alcol e probabilmente altre sostanze. È, secondo quanto si apprende da indiscrezioni, l'esito degli esami autoptici ...

Desirée - il pusher : non le diedi io la droga. Il quarto uomo arrestato a Foggia : «La sera della Morte non ero lì» : Resta in carcere Marco Mancini, il 36enne accusato di avere ceduto gli stupefacenti al gruppo di extracomunitari. Anche il ghanese arrestato a Foggia respinge le accuse: «Nessuna violenza, lei era d’accordo e credevo avesse 20 anni»

Milly Carlucci parla della Morte del padre e del ritorno di Ballando con le Stelle : Milly Carlucci parla della morte dei suoi genitori e del ritorno di Ballando con le Stelle nel 2019 Non è un periodo facile per Milly Carlucci. La conduttrice Rai ha da poco perso il padre. Un dolore grande, grandissimo, che Milly sta cercando di superare grazie al lavoro. In questi mesi è infatti impegnata con […] L'articolo Milly Carlucci parla della morte del padre e del ritorno di Ballando con le Stelle proviene da Gossip e Tv.

Rinviati a giudizio dieci medici - nell'ambito del processo per la Morte della 44enne messinese Lavinia Marano : La dottoressa Tiziana Leanza giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Messina, ha disposto oggi il rinvio a giudizio di dieci medici finiti sotto processo nell'ambito del decesso della ...

Marianna Pepe - il mistero della Morte della campionessa azzurra : i primi esami sul corpo : La donna, caporalmaggiore dell'Esercito ed ex campionessa italiana di tiro a segno nella specialità carabina, è stata...

Cos'è la sindrome della Morte psicogena : L"apatia fatale è uno stato psicologico caratterizzato dalla solitudine e dall"isolamento. Scatena la sindrome della morte psicogena.A confermarlo è lo studio condotto dalla Portsmouth University e diretto dal ricercatore britannico John Leach. Il fenomeno colpisce molte persone nel mondo anche se è poco conosciuto e studiato. I soggetti più a rischio sono i prigionieri di guerra o i superstiti ai naufragi e agli incidenti di aereo.La morte ...

Mistero sulla Morte della campionessa di tiro a segno. 2 indagati : Sembrava essere stata una morte naturale quella di Marianna Pepe, ma la Procura di Trieste ha deciso di aprire una inchiesta.Tra gli indagati anche l'ex compagno, che l'avrebbe picchiata violentemente ...

Il mistero della Morte di Marianna Pepe - ex campionessa di tiro a segno : Sono due gli indagati per la morte di Marianna Pepe, l’ex campionessa di tiro a segno. La sera prima del decesso, avvenuto lo scorso 8 novembre, "Marianna sarebbe stata picchiata violentemente dall’ex compagno, probabilmente davanti al figlio di lei, di cinque anni", scrive Il Piccolo, "per sfuggire alle botte, con il piccolo, ha chiesto ospitalità a un amico. A casa di questi la donna avrebbe assunto ...

Marianna Pepe - due indagati per la Morte della campionessa di tiro a segno : 'Un pestaggio brutale' : Sviluppi inquietanti sul caso della morte di Marianna Pepe , la 39enne campionessa di tiro a segno. Da subito si sapeva che era stata aperta un'inchiesta sulla sua morte, ma ora si scopre che ci sono ...

La misteriosa Morte della campionessa di tiro Due indagati : Pepe picchiata dal compagno - fuggita con il figlio - forse uccisa dalla droga : Caporalmaggiore scelto dell'esercito e cinque volte campionessa italiana di tiro a segno nella specialità carabina, è stata trovata morta giovedì a Muggia, a due passi da Trieste nell'appartamento di un amico dove aveva passato la notte. Ma sul decesso di Marianna Pepe è mistero, tanto che la Procura del capoluogo giuliano ha aperto un'inchiesta e iscritto 2 persone nel registro degli indagati. Tra le ipotesi c'è anche quella che a ucciderla ...

Calcio italiano : in Morte della Serie C : La decima giornata d’andata della Serie C è passata alla storia per essere stata la prima giornata del torneo 2018/2019 ad essere giocata da tutte le squadre iscritte ai tre gironi che compongono il campionato suddetto.Già, perché per arrivare ad avere un tabellino completo si è dovuto aspettare il 4 novembre. Singolare vero? Eppure è questa la realtà della terza Serie italiana e quindi, mentre squadre che giocano in campionati regionali o ...

Mistero sulla Morte della campionessa Marianna Pepe : “Uccisa da un mix di farmaci e alcol” : La donna aveva 39 anni e aveva vinto 5 tricolori nel tiro a segno, lavorava per l’Esercito. Il corpo senza vita è stato trovato dal figlioletto di 5 anni. Si indaga anche nel contesto familiare: il compagno è stato descritto come "una persona violenta".Continua a leggere

Mistero sulla Morte della campionessa di tiro a segno Marianna Pepe : E' stata trovata senza vita a casa di un amico a Muggia. La Procura di Trieste ha aperto un'inchiesta per far luce sul decesso

"Mandate Desirée in comunità" - ma il tribunale respinse la richiesta tre giorni prima della tragica Morte : I servizi sociali di Cisterna di Latina e la famiglia Mariottini avevano chiesto che Desirée fosse mandata coattivamente in una comunità per tossicodipendenti, ma il tribunale dei Minori si era ...