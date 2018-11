Morata | Sarri è perfetto per me | e Conte è da Real

Chelsea - Morata : “Sarri è straordinario - un allenatore… geniale” : Stagione fino al momento altalenante per l’attaccante Alvaro Morata, il calciatore del Chelsea si candida ad essere protagonista per il futuro, nel frattempo parole al miele per l’allenatore Maurizio Sarri, ecco l’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “da un lato, la nascita dei gemelli è stata una gioia pazzesca. Dall’altro, per riprendermi dall’esclusione dalla nazionale ai Mondiali, ho dovuto ...

Morata : «Sarri mi chiese dell’indipendenza dei Paesi Baschi» : “Il suo gioco è perfetto per me” La Gazzetta dello Sport intervista Alvaro Morata centravanti del Chelsea e ovviamente parla anche del suo rapporto con Maurizio Sarri. Elogia l’ex tecnico del Napoli. «Mi avevano detto che e` un tecnico che gioca molto bene con la palla e che ama il lavo­ro tattico, pero` anche che ha una buona rela­zione personale con i giocatori, e cosi` e` stato. Sar­ri conosce alla perfezione la differenza tra i vari ...

Chelsea-Crystal Palace 3-1 : Morata bis - Sarri risponde a Guardiola : Lo spettacolo prosegue: il Chelsea continua a vincere e il 3-1 nel derby con il Crystal Palace permette ai Blues di agganciare al secondo posto il Liverpool. La differenza reti, + 19 contro i +16 dei ...

Chelsea - Morata delude in fase realizzativa : occhi di Sarri su Piatek e Icardi : Non proprio un buon momento quello di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, passato nel 2017 ai blues per 58 milioni di sterline, non sta vivendo un buon momento sotto l’aspetto dei gol. Sarri sembra essere ancora paziente, ma non ha intenzione di stare con le mani in mano. La soluzione? Guardarsi intorno. Ed è proprio quello […] L'articolo Chelsea, Morata delude in fase realizzativa: occhi di Sarri su Piatek e Icardi proviene ...

Inter e Milan - occhio a Sarri : Icardi o Cutrone per il post-Morata? : Le Milanesi tremano. Non ancora per i boati di San Siro: per quello bisogna aspettare domenica sera. A far impensierire i tifosi di Inter e Milan ci pensa il 'Sun': secondo il tabloid inglese, infatti,...

Sarri : 'Morata? La miglior medicina è il gol' : LONDRA - La miglior medicina per un attaccante sono i gol e questo vale anche per Alvaro Morata . Maurizio Sarri prova a coccolare lo spagnolo, che fatica a ritrovarsi: solo una rete in questa ...

Chelsea - Sarri sprona Morata : “con i gol può ritrovare fiducia” : “Alvaro deve prendere confidenza segnando uno, due, tre gol”. Così Maurizio Sarri ha parlato di Alvaro Morata dopo la vittoria del Chelsea per 1-0 contro il PAOK in Europa League, nella quale l’attaccante spagnolo ha fallito numerose occasioni. “Non sono in grado di dargli io questa confidenza. In questa partita ha avuto tre, quattro opportunità: è stato sfortunato”, ha aggiunto il tecnico dei Blues parlando ...